Bori pukao film: Najavio žestoko raskrinkavanje Anastasije Brčić, otkriće do detalja zašto je šutnuo! (VIDEO)

Izludela ga!

U toku je ''Podela budžeta'' Lepog Miće, a on je naredni budžet dao Anastasiji Brčić.

- Anastasija je osoba koja je polupana, izgubljena i ne zna šta radi. Ti si neko ko je ovde izlagao sve, ti ne znaš više šta radiš i šta pričaš. Spremna si da zbog svog interesa ovde neko prolije krv, a onda ti je izgovor: ''Meni je dosadno''. Bori trebaš da kažeš šta zaista misliš o njemu, a ti si u sukobu i sa prijateljicama i sa svima. Meni si rekla da te Bora ne interesuje - rekao je Mića.

- To su ciganska posla - rekla je Anastasija.

- Mame ti ga n*bijem, nećeš spavati ovde. Sramota mi da vam kažem što sam je ostavio, nemam m*da da kažem to. Pre mogu da psujem i mrtve i žive nego da kažem što sam je ostavio - rekao je Bora.

- Mene nisi nikada k*rao, niti ćeš - rekla je ona.

- Pričaćemo sve do detalja - rekao je Bora.

- Milena, mali budžet. Mnogi bi voleli da ja tebe vređam najstrašnije, ali ja tebe nikad neću vređati i vređati ti porodicu. Mogu da se svađam s tobom ceo dan kad nisi u pravu, ali nikada ne mešamo porodice. Kada si god bila ovde izvređena na kontu dece, lično sam tu osobu napljuvao i ja. Za neke stvari si čula da pričam o tebi, ali te stvari su uvek bile pozitivne. Mislim da si spremna na sve i da nemaš ručnu, ali smatram da Ivana ne možeš gleadti očima. Prema meni si darežljiva, uvek me pitaš da li sam gladan i ostalo. Neka crknu dušmani, ne slažemo se i ne volimo se, ali nismo dušmani - rekao je Mića.

Autor: N.Panić