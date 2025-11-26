Manijače, ti si psihopata: Alibaba priznao Maji da je ljubomoran zbog nje i Đukića, ona ga oduvala! (VIDEO)

Izludela ga!
Maja Marinković doletela je u izolaciju kako bi uzela viski od Asmina Durdžića, ali je on priznao da je ljubomoran zbog njenog provođenja vremena s Filipom Đukićem.
- Opet si počeo da manijačiš i da budeš psihopata - rekla je Maja.
- Onda nek ti neko drugi sređuje viski. Ja jesam manijak i psihopata - rekao je Alibaba.
- Što ne priznaš onda? Je l' si ljubomoran? - upitala je Maja.
- Jesam - rekao je Alibaba.
- Na šta bre? - upitala je Maja.
- Ponašaj se normalno - rekao je Alibaba.
- Ne mešaj mi se u odnose - rekla je Maja.
- Nemoj onda od mene da tražiš viski - rekao je Alibaba.
- Nisam znala da si toliki sitničar - rekla je Maja.
- Aj ponovo uđi u vešeraj ako smeš, biću u sobi večeras i tu ću spavati - rekao je Alibaba.
- Ma beži manijače - rekla je Maja.
Autor: N.Panić