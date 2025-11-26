AKTUELNO

Manijače, ti si psihopata: Alibaba priznao Maji da je ljubomoran zbog nje i Đukića, ona ga oduvala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izludela ga!

Maja Marinković doletela je u izolaciju kako bi uzela viski od Asmina Durdžića, ali je on priznao da je ljubomoran zbog njenog provođenja vremena s Filipom Đukićem.

- Opet si počeo da manijačiš i da budeš psihopata - rekla je Maja.

- Onda nek ti neko drugi sređuje viski. Ja jesam manijak i psihopata - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što ne priznaš onda? Je l' si ljubomoran? - upitala je Maja.

- Jesam - rekao je Alibaba.

- Na šta bre? - upitala je Maja.

- Ponašaj se normalno - rekao je Alibaba.

- Ne mešaj mi se u odnose - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj onda od mene da tražiš viski - rekao je Alibaba.

- Nisam znala da si toliki sitničar - rekla je Maja.

- Aj ponovo uđi u vešeraj ako smeš, biću u sobi večeras i tu ću spavati - rekao je Alibaba.

- Ma beži manijače - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

