Ruše se zidovi Bele kuće: Brutalan sukob Ivana i Miće, surove prozivke sevaju sa svih strana! (VIDEO)

Urlikanje iz petnih žila!

U toku je emisija "Izbor potrčka", a na samom početku emisije voditelj Milan Milošević dao je priliku takmičarima da iznesu svoje mišljenje o današnjoj podeli budžeta Lepog Miće.

Reč je dobio Ivan Marinković, ali mu Mića nije dozvolio da dođe do reči.

- Ja sam ovde tata i ja ovde komandujem. P*čko mala, sedi dole - urlao je Mića.

- Budaletino, mrš u ludnicu - doda je Ivan.

- On ne može da j*be - poručio je Mića.

- On ima tikove. Meni je najbitnije što je prvo p*pušio k*rac Asminu i ništa mu nije rekao. Kad je p*pušio k*rac Asminu, kao i nama žene kad to urade mi odemo da spavamo. Maja je njega unakazila sarkastično, kad je rekla: "Sve si u pravu, porodica mi je na prvom mestu" jer devojci kojoj je dao 5000 (Aneli) najmanje poštuje porodicu. On je Maji p*pušio k*rac jer se plaši Takija. On je jedna p*čka matora, izduvana lula - pričao je Ivan.

- Gospodin koji je građen naopačke, totalno je nebitan. Sledeći, sledeći - vikao je Mića.

- Vendi mi je sve o tebi ispričala, ti si u društvu onaj sedmi koji samo dođe i sedne - rekao je Marinković.

Autor: A. Nikolić