Milice, imaš moju podršku, iznesi sve: Ivan demolirao Boru Santanu pred svima, prozivke lete po Beloj kući: Imaš traumu od žena, NE VOLIŠ IH (VIDEO)

Ivan demolirao Boru Santanu pred svima, prozivke lete po Beloj kući: Imaš traumu od žena, NE VOLIŠ IH

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi prokomentarisao Mićinu podelu budžeta, te je tako ušao u sukob sa Ivanom Marinkovićem.

- Što se tiče podele budžeta, Mića je to u svom stilu podelio. Niti sam ja namestio vođstvo, niti sam je terao koga da postavi. Jesam, slavio sam što nije Ivan, najviše zbog toga što smo imali normalan odnos, gotivio sam ga, on mi je stalno nešto prebacivao, kao: "šta ti na žurci, kako ti igraš, kako vi...", kao da sam osetio neku ljubomoru - rekao je Bora.

- Ti si istrošeni materijal. Ti isto ličiš na tatu, nos mi je očev. Dva razvoda, dve žene, dvoje dece, a ti si samo odgajio majmuna, možeš samo to i da gajiš. Šta ti možeš?! Juriš ženu za plac - rekao je Ivan.

- Treba da uramiš Mariju Kulić, ovo što ti radiš, sve žene da ti se skupe, Miljana ti je najveća zvezda - rekao je Santana.

- Ti si nesrećan Boro. Pokazaću ti kako se vodi program, a isto ću ti pokazati kako se vode svadbe i sahrane i veselja, ti si cirkuzant, nisi voditelj - rekao je Ivan.

- Ti si običan čovek i pijandura, čovek koji je stavio zube u 50 godina - rekao je Bora.

- Mene ništa ne boli. Koje ti projekte imaš?! Ovde možeš da mi pop*šiš, na ovom terenu ja vladam. Ne bacam krevete, ne lomim ženama kofere - rekao je Marinković.

- Ja ću ići kod Jelene Ilić kada god budem hteo - rekao je Bora.

- Ma idi, samo što ja ne patim za svojim ženama. Najgori si mogući muškarac. Šta si radio Milici Kemez?! Milice, imaš moju podršku, znam da se o tome ne priča - rekao je Ivan.

- Čoveče, gde živiš ti?! 101 dalmatinac - rekao je Bora.

- Ti si dečko koji je verovatno loše rastao - rekao je Ivan.

- Ti si loše rastao, rastao si bez oca - rekao je Bora.

- Evo, opet...Ti ne voliš žene i imaš neku traumu od žena - rekao je Marinković.

Autor: Nikola Žugić