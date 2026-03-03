Marinkovići zajedno rešetaju: Bora i Maja udružili zle jezike, pa nikad brutalnije unakazili Boginju! (VIDEO)

Sevaju teške prozivke!

U toku je emisija "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" tokom koje je došlo do novog sukoba između Tanje Boginje i Bore Santane.

- Bora je izgovorio da je moj brat p*der, a on radi ozbiljan posao. Psovao mi je sestru, a kad je video da ne reagujem gađao me je šubarom. On je mene gađao flašicom, a ja sam njemu prosula pepeo. On sa mnom ne može verbalno jer vidi da mu ja ne uzvraćam psovke. On je slomio sve naše stvari, bacio posteljinu na pod - rekla je Boginja.

- Kad ste me plile - dodao je Bora.

- Ja njega mrzim zbog izgovorenih reči. On mene provocira kad god je neki sastanak. a ti može Ivan Marinković da potvrdi. On sedi pored Đukića i najstrašnije me vređa - rekla je ona.

- Idi uhodi ga da ne može Jovana da sedne kod njega. Mene ovaj jednooki Dđek provocira i za tebe ide pesmica u sredu - poručio je Bora.

- Ja mislim da su jako zle osobe koje to izgovoaraju. Ja ću do kraja da vodim rat sa Borom i sa Majom - govorila je Boginja.

- Ja sam Maji rekao da ima pravo da je tuži, a ona se okrenula ka nama i pokazala nam. Da li sam rekao da ću ja biti svedok? Oni su mene s mržnjom napali, osim Neria. Ja sutra zbog Hane ne idem na rođendan i krivo mi je jer sam njega najviše gotivio ovde. Mene Boginjina životna priča ne zanima. Svi su huškali Anastasiju, govorili su da je njoj loše u rehabu zbog mene. Eto joj drugarica i njeni prijatelji, pa ćemo da vidimo kako će da prođe. Boignja je najsujetnija jer je do pre dve godine imala 110 kilograma - pričao je Santana.

- Moram da stanem u Borinu odbranu i da kažem da im je on svima dobar kad treba sa njim da se šale, zezaju i da skače da ih brani. Dozvolio si sebi beton ligu, a ova "variola vera" se meša u vezu Anastasije i Bore. Ona priča da Bora nju provocira, a ona sve provocira i priča da su provokacije dozvoljene. Je l' ona treće lice njihove veze? Ona nema pojma da se svađa i raspravlja, puna je kompleksa - komentarisala je Maja.

