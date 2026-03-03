AKTUELNO

Zadruga

Haos u garderoberu! Aneli i Maja zajedno udarile na Uroša, provokacije se samo nižu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rat se ne zaustavlja!

Uroš Stanić išao je za Majom Marinković, te ju je tako sve vreme provocirao.

- Ja ne tražim saveznike, već jedan na jedan - ponavljao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istina je istina - rekla je Maja.

- Je l' sutlijašica?! Pričajte, je l' ova up*šana?! Dve velike drugarice - rekao je Stanić.

- Ti si rekao da si u najboljim odnosima sa njom, ako su ovo najbolji, šta su najgori - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ovde nemam prijatelje, ja sam ovu metlurinu navlačio da bude je*ana i odj*bana, pa onda i nominovana - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić

