Karambol u cik zore: Dača ubacio u petu brzinu, svom silom bljuje vatru na Aneli i Anđela! (VIDEO)

Ne zaustavlja se!

Tokom "Igre istine" Lepog Miće koja se održava u pabu "Prijatelji" Danilo Dačo Virijević napravio je haos i ušao u žestok sukob sa Aneli Ahmić i Anđelom Rankovićem.

- Aneli je sinoć pričala da je pobednica - rekao je Dača.

- Šta je? Jesam pibednica, crkni od ljubomore - vikala je Aneli.

- Pobednica jer si prodala svoju porodicu. Ja Noru nikad nisam uvredio, jedino dete koje sam vređao je Enino - govorio je Dača.

- Ti si Asminov najbolji drug, Kačavendin i Majin - rekla je Aneli.

- Tvoj drug je vređao malu Dunju - dodao je Dača.

- G*vno malo, ti ćeš nekoga da prozivaš. J*bem ti rijaliti kad dođe ovakvo g*vno da me proziva - besneo je Anđelo.

- Potvrđeno je da je Grofica rekla da majka od Hane dete ništa ne može da nauči - dodao je Dača.

- Ja se slažem sa tim, šta može od nje da nauči? - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić