Okreni se tamo i doviđenja: Maji pala roletna zbog Uroša, pa oduvala i Alibabu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nezaustavljiva!

Maja Marinković ušla je besna u izolaciju, jer je Uroš Stanić prati u stopu, pa je tako usputno oduvala i Asmina Durdžića.

- Ti nemoj da se nadaš da ćemo mi pričati u izolaciji, ti me ne instresuješ, na svoju stranu se okreni i doviđenja - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da me smaraš onda - rekao je Asmin.

- I ovde da vratiš stočić...Mislio da me gleda, a?! Manijak, hoćeš u du*e da mi gledaš - rekla je Maja.

- Ti si bolesna - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponadao se da ću da pričam sa njim i da ćakulam, nema toga, je l' si čuo?! - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

