Okreni se tamo i doviđenja: Maji pala roletna zbog Uroša, pa oduvala i Alibabu (VIDEO)

Nezaustavljiva!
Maja Marinković ušla je besna u izolaciju, jer je Uroš Stanić prati u stopu, pa je tako usputno oduvala i Asmina Durdžića.
- Ti nemoj da se nadaš da ćemo mi pričati u izolaciji, ti me ne instresuješ, na svoju stranu se okreni i doviđenja - rekla je Maja.
- Nemoj da me smaraš onda - rekao je Asmin.
- I ovde da vratiš stočić...Mislio da me gleda, a?! Manijak, hoćeš u du*e da mi gledaš - rekla je Maja.
- Ti si bolesna - rekao je Asmin.
- Ponadao se da ću da pričam sa njim i da ćakulam, nema toga, je l' si čuo?! - rekla je Maja.
Autor: Nikola Žugić