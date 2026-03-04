Družićemo se napolju: Boginja i Anđelo flertuju sve u šesnaest, ovo se Đukiću neće dopasti! (VIDEO)

Neviđeni haos!

Sandra Todić rešila je da ove noći spoji Anđela Rankovića i Tanju Stijelju Boginju, ali njima to po svemu sudeći nije smetalo, te su uživali u flertu.

- Ja svima sve dajem, podelio sam sve - rekao je Anđelo.

- Šta je rekao Janjuš? - upitala je Boginja.

- Rekao je: ''Idi juri Filipa'' - rekao je Anđelo.

- Ja sam pogrešno razumela - rekla je Boginja.

- Boginja ti je najjača - rekla je Sandra.

- Od početka sam rekao da je dobra, ali ima neke svoje prebačaje - rekao je Anđelo.

- Hoćemo se družiti napolju? - upitala je Sandra.

- Hoćemo, napolju hoćemo - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić