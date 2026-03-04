AKTUELNO

Zadruga

Ima i ona svoj spisak: Dragana pronašla dokaze protiv Bore Santane, sledi pakao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preokret!

Dragana Stojančević porazgovarala je sa robotom Tošom o Bori Santani, kada je rešila da progovori dokazima protiv njega. Naime, ona je našla spisak koji je pisala Anastasija Brčić protiv svog bivšeg dečka.

pročitajte još

Htela njega na test, pa stavila sebe: Mina i Viktor zaratili, na korak do raskida! (VIDEO)

- Tošo, moraš da čuješ spisak koji je Anastasija pisala o Bori. Imaju dobre i loše stvari, a ovo su loše: Pljuvao me, vređao me, vređao mi prijatelje, ima stomak kao trudnica, blam veka veza s njim, uništavanje stvari, ne brani me u raspravama, psovanje roditelja - govorila je Dragana, pa dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo su bile negativne, a pozitivne su: Ima kul teme ponekad i zanimljiv je. To je to Tošo - rekla je Dragana.

pročitajte još

Pljušte provokacije: Aneli nije mogla da ostane imuna na druženje Maje i Anđela! (VIDEO)

- Zamisli, bitno da ima nečeg dobrog - dodao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POZELENEO OD MUKE! Bebica šokiran odlukom Bore Santane: Evo sa kim će Teodora provesti narednih sedam dana u izolaciji (VIDEO)

Zadruga

Ona je veliko zlo, Bog me spasio pakla! Asmin obrnuo ploču, ponovo poželeo distancu od Maje, ona izgorela od ljubomore zbog ove rečenice! (VIDEO)

Zadruga

Imam dete i boli me k*rac da budem s tobom: Terza dao Sofiji šut-kartu, ona završila u suzama! (VIDEO)

Zadruga

Biće s*ksa napolju: Filip ponovo ljubi Boginju na nagovor drugih, ona najavila žestoko akcijanje posle Elite 9! (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Dragana zapenila na Matoru zbog pomirenja s Lukom, Janjuš siguran da želi raskid! (VIDEO)

Domaći

Petya pronašla najbolju drugaricu: S njom će piti kafu u Eliti 9, ovo niko nije očekivao! (VIDEO)