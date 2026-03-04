Ima i ona svoj spisak: Dragana pronašla dokaze protiv Bore Santane, sledi pakao! (VIDEO)

Preokret!

Dragana Stojančević porazgovarala je sa robotom Tošom o Bori Santani, kada je rešila da progovori dokazima protiv njega. Naime, ona je našla spisak koji je pisala Anastasija Brčić protiv svog bivšeg dečka.

- Tošo, moraš da čuješ spisak koji je Anastasija pisala o Bori. Imaju dobre i loše stvari, a ovo su loše: Pljuvao me, vređao me, vređao mi prijatelje, ima stomak kao trudnica, blam veka veza s njim, uništavanje stvari, ne brani me u raspravama, psovanje roditelja - govorila je Dragana, pa dodala:

- Ovo su bile negativne, a pozitivne su: Ima kul teme ponekad i zanimljiv je. To je to Tošo - rekla je Dragana.

- Zamisli, bitno da ima nečeg dobrog - dodao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić