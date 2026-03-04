AKTUELNO

Zadruga

Misli da kod mene ove laži prolaze: Mina Vrbaški priznala da je srce koje je Anita pokazala u kameru ipak njeno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Viktor izgoreo!

Mina Vrbaški priznala je robotu Toši da je ipak imala srce koje je Anita Stanojlović pokazala u petak, prilikom čega se izvinila i svom dečku Viktoru Gagiću jer se kasno setila, kako ona kaže.

pročitajte još

Ima i ona svoj spisak: Dragana pronašla dokaze protiv Bore Santane, sledi pakao! (VIDEO)

- Tošo, htela sam da ti kažem da ti objasnim da je danas ispalo da sam ja Viktora namerno slagala, ali to nije istina. Ja sam se posle setila da sam jedan privezak dala Maji i drugi privezak je bio moj. Maja je izabrala torbicu za privezak, a meni je ostalo srce - rekla je Mina.

- To su te bele laži - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije moja laž bila namera da nam se us*rem u život - rekla je Mina.

- Ona je indijanac koji ne zna s kim ima posla. Ona misli da kod mene te laži prolaze - rekao je Viktor.

pročitajte još

Kačavenda će izgoreti od muke: Janjuš ugovorio s Vanjom viđanje posle Elite! (VIDEO)

- Ti veruješ samo Aniti, nikom drugom - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Tenzija na vrhuncu! Anita pokazala SRCE kojim Mina 'nabija rogove' Viktoru, sumnja u Mininu vernost postala sve jača! (VIDEO)

Zadruga

Mina Vrbaški bez konkurencije: Pokazala zavidno znanje, mnogi učesnici se preznojili! (VIDEO)

Domaći

Raskrinkavanje kakvog nema! Anita otkrila da Mina krije od Viktora AFERU kroz privezak, Vrbaški podivljala: Rekla mi je da su Anđelo i Đedović U ŠEMI

Zadruga

Želi da me ogadi Luki, kao što je Matora htela mene njemu: Anita progovorila o svađama s Lukom, priznala da vidi promenu kod Anđela zbog RASKRINKAVANJ

Zadruga

Nemaš kapacitet da budeš Đedović: Matora sasula Dači gorku istinu u lice, on zapenio i obećao takmičarima da će se igrati sa njima! (VIDEO)

Zadruga

Više ni Tamaru ne sluša: Anita se pustila sa lanca i počela sama da upravlja svojim životom, pa priznala da ipak veruje Mini Vrbaški! (VIDEO)