Misli da kod mene ove laži prolaze: Mina Vrbaški priznala da je srce koje je Anita pokazala u kameru ipak njeno! (VIDEO)

Viktor izgoreo!

Mina Vrbaški priznala je robotu Toši da je ipak imala srce koje je Anita Stanojlović pokazala u petak, prilikom čega se izvinila i svom dečku Viktoru Gagiću jer se kasno setila, kako ona kaže.

- Tošo, htela sam da ti kažem da ti objasnim da je danas ispalo da sam ja Viktora namerno slagala, ali to nije istina. Ja sam se posle setila da sam jedan privezak dala Maji i drugi privezak je bio moj. Maja je izabrala torbicu za privezak, a meni je ostalo srce - rekla je Mina.

- To su te bele laži - rekao je Toša.

- Nije moja laž bila namera da nam se us*rem u život - rekla je Mina.

- Ona je indijanac koji ne zna s kim ima posla. Ona misli da kod mene te laži prolaze - rekao je Viktor.

- Ti veruješ samo Aniti, nikom drugom - rekla je Mina.

Autor: N.Panić