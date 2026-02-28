Tenzija na vrhuncu! Anita pokazala SRCE kojim Mina 'nabija rogove' Viktoru, sumnja u Mininu vernost postala sve jača! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški kako bi sa njom porazgovarao o gorućim temama iz Bele kuće.

- Rekla si da misliš da će Luka Aneli praviti od blata? - pitao je Darko.

- Bila sam pristrasna i nisam htela na njihov odnos da gledam realnim očima. Pronalazila sam opravdanje za sve. Njihove svađe i rasprave ne vode nigde. Ona je nezadovoljna jer Aneli upliće u njihov odnos. Sada je ova nova situacija totalni šok sa Nerijom, a njoj je normalno - rekla je Mina.

- Plašiš li se onoga što će Anita izneti o tebi? - pitao je Darko.

- Ne plašim se, nemam čega. Komentarisala sam samo situacije koje sam videla. Ja sam ovako stajala kod rulet stola i on je gledao ovaku u mene, pa u Aneli, i ona je ona njega odvukla sad ne znam zbog čega. Druge situacije nisam komentarisala. Nisam rekla da je poslao poljubac, nego da je pogledao - rekla je Mina.

- To je moguće - rekao je Luka.

- Zbog tebe se Viktoru smeju na mrežama. On viri i glumi na dečka iz obezbeđenja - rekao je Darko.

- Ja sam mu rekla da ide da vidi da na njihovoj uniformi nema takav deo - rekla je Mina.

- Šta ti je Anita rekla za Anđela i Đedovića? - pitao je Darko.

- Rekla mi je da su oni u vezi, tj. da su u nekoj šemi - rekla je Mina.

- Viktore, da li si počeo sve više da sumnjaš u Minu ili ne? - pitao je Darko.

- Ja volim sve crno na belo. Anita šat god da je iznela demantovali smo je, a šta je Mina iznela ispostavilo se da je istina. Kad god su nešto iznosili gubili su se i muljali su - rekao je Viktor.

- Doneću njeno srce koje je skinula kad je dobila ovde novo - rekla je Anita.

- Ovo je srce koje sam dobila, a ovo je od mame - rekla je Mina.

- Ovo je Minin privezak. Ona je meni davala da mirišem parfem. Ima zeleno srce, crveno i ima zeku - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić