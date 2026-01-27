AKTUELNO

DRŽI JE U ŠACI! Luka otkrio da Mina radi Viktoru o glavi, Gagić odmah podivljao od NEPOVERENJA! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao sukob Mine Vrbaški i Luke Vujovića.

- Anita čeka da Mina kaže nešto za Relju - rekao je Dačo.

- Moju vezu ne može ništa da poremetui jer sam ja sto posto iskrena i posvećena Viktoru. Meni se Anita nikad nije poveravala za Relju. Ja sa Anitom pričam svašta - rekla je Mina.

- Kad je pljuvala i govorila loše o njemu ja sam ćutao - rekao je Luka.

- Prvi si u sobi krenuo da se dereš na mene - rekla je Mina.

- Kako možete da se družite ako ti znaš da ona njemu radi o glavi? - pitao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen





- Od kad sam saznao ja ne sedim sa njim i ne provodim vreme - rekao je Luka.

- Ti si prećutao i ispao si*a prema meni sad. Kakav si drugar ako si mi prećutao sad? - rekao je Viktor.

- Dovoljno sam rekao da je nepoštena prema njemu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen





- Kaže Bora da se Mina uk*kila ozbiljno - rekao je Milan.

- Ja sam prva i Aniti rekla da možda on nije dobro čuo - rekla je Mina.

- Da li si zaljubljena u nekoga iz obezbeđenja? - pitao je Milan.

- Ja neću ništa da pričam, puštam. Da ja nisam fer prema Viktoru to nije tačno - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

