HIT SCENA: Sandra šokirala cimere svojom ponudom, Filip napravio plan nakon Elite, a Dača i Boginja u novoj epizodi UHOĐENJA (VIDEO)

Ovo nema ni na filmu!
Sandra Todić, Miki Dudić i Filip Đukić su razgovarli ispred rehabilitacije o njihovom druženju, te je Sandra rekla da ne može da se odluči sa kim bi bila, pa je cimerima ponudila trojku.
- Idemo nas troje u trojku - rekla je Sandra.
- Jedva čekam nakon finala da napravim žurku da se vidi ko je ko - dodao je Filip.-
- Tada ćui sve maske pasti - rekla je Sandra.
- I šta ćeš i sa kim ćeš - govorio je Filip dok se Sandra smejala, a Dača i Boginja su ih sve vreme špijunirali.
Autor: N.B.