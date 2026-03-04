AKTUELNO

Zadruga

HIT SCENA: Sandra šokirala cimere svojom ponudom, Filip napravio plan nakon Elite, a Dača i Boginja u novoj epizodi UHOĐENJA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nema ni na filmu!

Sandra Todić, Miki Dudić i Filip Đukić su razgovarli ispred rehabilitacije o njihovom druženju, te je Sandra rekla da ne može da se odluči sa kim bi bila, pa je cimerima ponudila trojku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idemo nas troje u trojku - rekla je Sandra.

- Jedva čekam nakon finala da napravim žurku da se vidi ko je ko - dodao je Filip.-

- Tada ćui sve maske pasti - rekla je Sandra.

- I šta ćeš i sa kim ćeš - govorio je Filip dok se Sandra smejala, a Dača i Boginja su ih sve vreme špijunirali.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

