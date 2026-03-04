Jutranja trač partija: Kačavenda i Dača opleli po Asminu, preko ovoga mu neće preći (VIDEO)

Mora tako!

Milena Kačavenda i Dačo Virijević su razgovarali u dvorištu Elite, i tom prilikom opleli po Asminu Durdžiću zbog ponašanja na žurki.

- On je krenuo da priča kako mu ja pravim priču sa Sarom a svi su videli šta je on radio sa njom, bukvalno su se poljubili - rekao je Dača.

- Ne znam šta je sa njim, stalno to radi - dodala je Milena.

- Ma za sve sam mu ja kriv, ja mu pravim sa Majom, sa Sarom, a on sav fin, e pa ne može više tako, videli su svi. Nema pravo da me krivi za svoje postupke, ja ništa nisam preneo, cela kuća je pričala - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.