RAT NA SVE ČETIRI STRANE: Jovana sasula Asminu i Luki sve u lice, Vujović skočio na nju, ona mu odbrusila: JA NISAM U VEZI ZBOG FANOVA (VIDEO)

Au!

Tokom sastanka sa Mama Džehvom, Jovana Advokatica se sukobila sa Asminom Durdžićem, te mu je prebacila sve što radi:

- Ti si došao da se praviš pametan, sve ti smeta i za sve se žališ, to ne može, ja ti neću ćutati - vikala je Jovana na ASmina.

- MA ko te pita i sluša, odje*i bre - govorio je Asmin i izašao iz kuće.

Nakon toga Luka je prekinuo Jovanu u izlaganju jer je Džehva i dalje u kući.

- Ma šta se ti mešaš, ti braniš Asmina od mene, pi*ko jedna, ćutiš ovde - govorila je Jovana.

- Ma je*em te u usta, tri meseca ti ćutim - govorio je Luka.

- Nisam ja kao ti, da ulazim u lažne veze, ja radim i borim se sama, ne trebaju mi lažni fanovi - govorila je Jovana.

- Ma popu*i mi - rekao je Luka.

- Nek ti pu*e oni koji su te naučili - dodala je Jovana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.