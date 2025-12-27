AKTUELNO

Zadruga

Istina izlazi na videlo: Anđelo uhvatio Anitu u novim lažima, shvatio da se ložila na Luku dok je bila u vezi sa njim! Vujović odmah skočio da se obračuna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića.

- Da li misliš da je Anitu pogodila tvoja i Anelina torta? - pitao je Darko.

- Ma ne razmišljam o tome. Može Asmin da priča šta hopće, ali ja se ne palim na to. Nas dvoje smo rekli da je to podrška za naše drugarstvo. Ne želim da bude ne znam koja sad priča. Ne znači mi ništa ko se podsmeva - rekao je Anđelo.

- Zbog čega se Anita sinoć onako smeškala ako je zaljubljena u Luku? - pitao je Anđelo.

- Ne znam - rekao je Anđelo.

- Oboje smo se nasmejali, bilo je smešno - rekao je Luka.

pročitajte još

Karambol u Eliti! Luka totalno podivljao, ušao u crveno, pa rastavio Aneli na činioce: Ona jaka žena?! Po čemu?! Ona ne može da se nosi sa... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam obratio pažnju, ali da, bio sam ironičan. Ne podsmevam se njihovoj vezi, ali se čudim kad govori. Ona kaže da nema emociju prema meni, ali bi se pomirila kad bi znala da se nećemo rastati. Pa kako to brate moj? - pitao je Anđelo.

- Ja sam se pokajala jer nisam ušla prošle godine kad je Luka bio slobodan - rekla je Anita.

- To je druga nelogičnost. Ne možeš ti predamnom da kažeš da je on sladak. Ja samo govorim šta ti pričaš. Ako smo mi tad bili u vezi, tebi se dopadao drugi dečko, ko je tu koga lagao? - rekao je Anđelo.

- Što se ti meni i Aneli mešaš? Nemoj da zapalim celu zvezdaru! Idi u Sarajevo i živi - rekao je Luka.

pročitajte još

Blam, nakon dva dana veze prave decu! Aneli ukanalila Luku i Anitu za sva vremena, pa uletela u žestok sukob sa bivšim: Nemoj da ja pričam o Marinku..

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako je moguće da si sa mnom u vezi i da me najviše na svetu voliš, a da ti se sviđa drugi momak, a onda nisi htela da me pustiš da nastavim svoj život. Posesivna si i ne dopuštaš da tebe neko ostavi, enego ćeš ti, ap da ih gaziš. Mislim da će njih dvoje dugo biti zajedno. Za sad im je lepo, ali su kliknuli. Možda je to i sudbina od te finalne noći - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obile im se pare o glavu! Istina izlazi na videlo: Aneli žestoko udarila na Biljanu Vujović, otkrila šta su radili sa novcem od fanova (VIDEO)

Zadruga

DOBILA AMNEZIJU NA SVE! Dragana pokušala da zataška detalje odnosa sa Lukom, on je vratio na fabrička! Istina izlazi na videlo (VIDEO)

Zadruga

ISTINA IZLAZI NA VIDELO: Terza ubeđen da su Minine simpatije prema Asminu sve jače, Durdžić sve priznao (VIDEO)

Zadruga

Udružili snage: Matora i Anđelo u duetu patosirali Anitu, ona bezsupešno pokušva da se uzdigne sa dna (VIDEO)

Zadruga

DRŽI JE U ŠACI! Anđelo saterao Anitu u ćošak, ona odmah spustila loptu i otkrila zašto je u LOŠIM odnosima sa majkom (VIDEO)

Zadruga

HAOS! Miljana krenula da se obračuna sa Tošom, pljušte teške reči (VIDEO)