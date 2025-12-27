Istina izlazi na videlo: Anđelo uhvatio Anitu u novim lažima, shvatio da se ložila na Luku dok je bila u vezi sa njim! Vujović odmah skočio da se obračuna (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića.

- Da li misliš da je Anitu pogodila tvoja i Anelina torta? - pitao je Darko.

- Ma ne razmišljam o tome. Može Asmin da priča šta hopće, ali ja se ne palim na to. Nas dvoje smo rekli da je to podrška za naše drugarstvo. Ne želim da bude ne znam koja sad priča. Ne znači mi ništa ko se podsmeva - rekao je Anđelo.

- Zbog čega se Anita sinoć onako smeškala ako je zaljubljena u Luku? - pitao je Anđelo.

- Ne znam - rekao je Anđelo.

- Oboje smo se nasmejali, bilo je smešno - rekao je Luka.

- Nisam obratio pažnju, ali da, bio sam ironičan. Ne podsmevam se njihovoj vezi, ali se čudim kad govori. Ona kaže da nema emociju prema meni, ali bi se pomirila kad bi znala da se nećemo rastati. Pa kako to brate moj? - pitao je Anđelo.

- Ja sam se pokajala jer nisam ušla prošle godine kad je Luka bio slobodan - rekla je Anita.

- To je druga nelogičnost. Ne možeš ti predamnom da kažeš da je on sladak. Ja samo govorim šta ti pričaš. Ako smo mi tad bili u vezi, tebi se dopadao drugi dečko, ko je tu koga lagao? - rekao je Anđelo.

- Što se ti meni i Aneli mešaš? Nemoj da zapalim celu zvezdaru! Idi u Sarajevo i živi - rekao je Luka.

- Kako je moguće da si sa mnom u vezi i da me najviše na svetu voliš, a da ti se sviđa drugi momak, a onda nisi htela da me pustiš da nastavim svoj život. Posesivna si i ne dopuštaš da tebe neko ostavi, enego ćeš ti, ap da ih gaziš. Mislim da će njih dvoje dugo biti zajedno. Za sad im je lepo, ali su kliknuli. Možda je to i sudbina od te finalne noći - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić