Sprema se karambol! Maja sasula Asminu sve u lice, misli da mu je život u totalnom PAKLU (VIDEO)

Iskrena do koske!

Asmin Durdžić se, na pauzi za reklame, obratio Maji Marinković, te mu je ona tako sve što misli sasula u lice.

- Majo ti si pogazila naš dogovor, pazi šta pričaš - rekao je Asmin.

- Da, smatram da ste vi uveli dete u rijaliti samim tim što je to ovde tema. Nije niko uvredio ni ponizio. Divni (Aneli) je prioritet da pravi i kuje planove sa tobom, Markom, ne s tobom?! Nego? - rekla je Maja.

- Ne, ona je meni samo rekla da je rekla Toši kako će da spoji Asmina i Maju, ja sam joj rekao da ne igrate obe rijaliti preko njega - rekao je Dača.

- Je l' tebi normalno da Maja Marinković bude bitnija od deteta - rekla je Maja.

- Njoj da, meni ne - rekao je Asmin.

- Vaš život je osuđen na propast, to mislim, ti si u paklu - rekla je Maja.

- Mani se ti mene, bolje ti je. Pusti me, ne teraj me da te vređam - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić