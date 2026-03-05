POGAZIO JE SVOJE REČI: Ivan stavio Miću na stub srama zbog dvostrukih aršina, smatra da Aneli i Asmina spaja, dok Neriov odnos sa Hanom pokušava da RAZORI! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević postavio je Ivanu Marinkoviću.

- Prokomentariši to što je po Mićinom Asmin, Aneli i Nora primarna porodica, a kad se pomene Nerio, njegova su Aneli, Grofica i Sita? - glasilo je pitanje.

- Mića je pogazio sve svoje reči. On je čovek koji je jedno pročao nekada, a sada pokazuje skroz druge stvari. Ne mogu da verujem do čega je on došao-. Mića je bio neutralan, kada su svi učesnici osudili Sitino ponašanje prema Neriu. On ne mari za realne stvari - kazao je Ivan.

- To je jedna velika laž što si ti rekao sad, nije tako - dodao je Mića.

- Mića je rekao da treba da se fokusiram na Hanu i Ariu, ali i da treba da imam dobar odnos sa svojom tetkom Aneli - rekao je Nerio.

- Mića je jasno i glasno rekao da Nerio treba da se svrati svojoj primarnoj porodici, misleći na Ahmiće - rekao je Ivan.

- Razume sam to kao što i Ivan kaže. Mića po svaku cenu Ahmiće brani. Mićo, sve što svojoj deci ne želiš, ti zapravo podržavaš kad je reč o drugim ljudima - dodao je Asmin.

- Asmine, nije tako. Ti si taj koji Aneli gura u probleme - rekao je Mića.

- Mića ovde nije realan. Nemoguće je da učesnici, kao i gledaoci, vide kako Mića postupa. Svi su ovde, većinski, saglasni da je Mića osoba koja brani Aneli. Mislim da Aneli treba da zauzme stav i da bude mudrija, jer je starija. Ne mogu da se smire strasti, ako jedna strana ne popusti, da se razumemo - rekla je Matora.

- Ja sam fino rekao Neriju da treba da štiti svoju porodicu - rekao je Mića.

- Zna se šta je primarna porodica, to su mama, tata, sestra, brat... a sekundarna žena, deca...kad se primarna stvori, primarna porodica može da bude tu, a i ne mora - dodala je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.