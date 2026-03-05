Novi nož u leđa za Vanju Živić! Pala joj vilica kada je saznala da je Kačavenda odrukala, Miki poslao Peji indirektno upozorenje: Mora da pazi... (VIDEO)

Šok!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca" Milan Milošević pročitao je sledeće pitanje Teodori Delić.

- Reci tačno Teodora šta si sve rekla Dači, zašto si postavljala onakva pitanja u hotelu, šta si htela saznati i šta si shvatila jer si Dači rekla da ti je sve jasno, zašto i dalje lažeš Bebicu, jer to nije zaslužio - glasilo je pitanje.

- Nisam rekla: "sve mi je jasno", zbog pitanja, ostala sam nedorečena, to je moja greška, nikada ne budem jasna na šta mislim i kako. Dači sam pričala šta smo se ispitivali, prenela sam mu ista pitanja koja sam prenela i Nenadu - rekla je Teodora.

- Lepo je rekla, zbog publike je to, a pre kada je imala razgovor, to je zanimalo. Van zadatka nije morala da priča sa njim - dobacila je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Boru Santanu.

- Da li te Matora hejtuje jer zna da si bio sa Draganom - glasilo je pitanje.

- Nikada nisam bio sa Draganom, nikada je nisam muvao, ne znam što me hejtuje - rekao je Bora.

- Ne, nikada. Boru sam upoznala ovde u trećoj sezoni, ne hejtuje Jovana njega zbog mene, nego kada joj je bacio pare, pa joj je vređao roditelje, pa onda i mene i tako na dalje - rekla je Dragana.

Naredno pitanje bilo je za Vanju Živić.

- Kada bi morala da biraš, koga bi izabrala, Filipa ili Janjuša - glasilo je pitanje.

- Što Filipa - pitala je Vanja.

- Pa Kačavenda je odala tajnu da si zaljubljena od početka u FIlipa i da si i sa njegove strane osetila - rekao je voditelj.

- Filip se družio sa mojim bivšim dečkom...Nije istina da sam ikada rekla da osećam nešto s Filipove strane - rekla je Vanja.

Sledeće pitanje bilo je za Mikija Dudića.

- Rekao si da Peja mora da bude vrlo oprezan jer Ena ima dete, nije li to licemerno, jer si ti bio to dete kada ti se majka udala za Zorana - glasilo je pitanje.

- Jeste, kažu da je velika odgovornost jer ako sutra dobiju dete, mora više pažnje da obraća na to dete iz prvog braka, prema meni je bila veća mera opreza. Osetljiva je to stvar - rekao je Miki.

Autor: Nikola Žugić