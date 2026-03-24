Pala joj vilica! Kačavenda saznala da Asmin priča da je imao se*s sa njom, on otkrio: Ona misli da sam ja POKOJNI VERENIK (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima rezultate ankete, tačnije glasove gledalaca, na temu najmalicioznije osobe u Beloj kući. Na trećem mestu našao se Asmin Durdžić, te je to prokomentarisao Uroš Stanić.

- Da, jeste, drago mi je što je na ovoj anketi. Prvenstveno, pokazao se kao roditelj, oslovljavao je svoje dete kopiletom, svaku svoju bivšu partnerku pljuje. Blati Staniju jer ga nije ispoštovala za video klip, ne znam kakvo Maja pokazuje poštovanje prema njemu kada mu renda kačkavalj na glavi?! - rekao je Stanić.

- Provukla sam ga, poštedela sam ga. On je mene naveo, rekao je da me neće spominjati, pa je ponovo počeo da me pljuje - rekla je Aneli.

- Ne mislim ništa, samo bih da podsetim Sofiju da su meni stigle čestitke od porodice i mojih fanova, njegovi su mene pozdravili, a ne Sofiju. Ako je zbog Maje ova anketa, onda moram da kažem da mi je bitnija Maja od anketa, mogu da budem i najgori do kraja - rekao je Asmin.

Anita Stanojlović našla se na drugom mestu, a nju je prokomentarisao Anđelo Ranković.

- Pa da, naveo sam je. To što je sada ovakva situacija, ništa neće promeniti da ja kažem da sam je naveo danas. Anita jeste maliciozna, spremna je da uradi najkvarnije stvari samo da nekoga uništi i zgazi. Ona kada ima korist od ljudi, biće najdivnija, a onda će bez trunke nekog osećaja okrenuti i biće spremna da proda i da izda tu osobu i da uradi sve što može, da izmišlja i da laže, samo da napakosti i jeste definitivno najmalicioznija - rekao je Anđelo.

- Anita je ove sezone imala maliciozne postupke, kada je potvrdila Lukinu priču da je Anđelo tukao tokom se*sa. Ja znam šta je meni pričala i da je nije tukao - rekao je Dača.

I za sam kraj voditelj je saopštio da je Milena Kačavenda na prvom mestu, te je ustala Kačavenda.

- Ona misli da sam ja "pokojni verenik", ona je luda - smejao se Asmin.

- To je njegova krivica - rekla je Kačavenda.

- Ona je prema samoj sebi maliciozna, druga stvar, prema Anđelu je maliciozna, pa je i prema meni kada je rekla da ima da gori "Pretres" - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić