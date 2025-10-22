AKTUELNO

Zadruga

Novi nož u leđa! Miladin opljuvao Viktora kod Branka, Živić otkrio da mu se neka devojka sviđa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Miladin Srdanov ležao je u svom krevetu, te je sve vreme ćaskao sa Brankom Živićem i Milanom Stojičkovićem.

pročitajte još

Prava trač partija! Boginja progovorila o Anđelu, Sara o peckanju Aneli za Luku, a onda je Sandra otkrila sve o odnosu sa Ivanom: Zamisli šta pravi, o

- Brate oni ti odu i urade zadatak za pivo, kao što se Dušica ljubila sa ovim (Viktorom), Vanja insistirala, sve to ima svoje...On je danas dečko mogao biti sa ovom jednom - rekao je Miladin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Radom je mogao - rekao je Milan.

- Sa Sunčicom - rekao je Miladin.

pročitajte još

LUDILO U KAZINU NE PRESTAJE: DJ Neba napravio žurku za pamćenje, najjači skakali do jutra! (VIDEO)

- Ma pusti bre tu glupost. Drugi neko je bio u planu, niko nije video, a nije Rada - rekao je Branko.

- Znam na koga misliš, ali je tako nešto sva mirna - rekao je Miladin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kakvi...Ja vidim da prilazi, prilazi, okrenuo sam se odmah na drugu stranu - rekao je Branko.

pročitajte još

Nije dugo potrajalo! Palo pomirenje, Aneli povukla prvi potez, Luka je privukao uz sebe i snažno zagrlio (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK! Dušica ponovo ponižava Viktora, olajava ga iza leđa kod Vanje Živić (VIDEO)

Zadruga

TOTALNI PREOKRET! Miladin otkrio da se Viktoru sviđa Anastasija Brčić, Dejan Ketić izrazio razočaranje pa mu vratio milo za drago: Znaš da mi se sviđa

Zadruga

PRIJATELJSTVO SE RASULO U PARAMPARČAD: Luka optužio Milana Stojičkovića da mu je ZABIO NOŽ U LEĐA, pa Asmin dao svoj sud! (VIDEO)

Farma

Andrea zabila nož u leđa sestri zbog dečka: Tvrdi da se Eleni sviđa Sale Lux, najstrašnije je optužila zbog ovoga! (VIDEO)

Zadruga

PRIČA SA MAJOM KRIŠOM, A... Učesnici šokirani Lukinim ponašanjem, smatraju da je Aneli zabio NOŽ U LEĐA! (VIDEO)

Zadruga

Isplivavaju detalji! Stanić zamerio Janjušu nejavljanje na telefon, on mu otkrio da mu se sviđa Dušica: Pogledaj kako je građena, PRAVI ANĐEO (VIDEO)