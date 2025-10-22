Novi nož u leđa! Miladin opljuvao Viktora kod Branka, Živić otkrio da mu se neka devojka sviđa (VIDEO)

Šok!

Miladin Srdanov ležao je u svom krevetu, te je sve vreme ćaskao sa Brankom Živićem i Milanom Stojičkovićem.

- Brate oni ti odu i urade zadatak za pivo, kao što se Dušica ljubila sa ovim (Viktorom), Vanja insistirala, sve to ima svoje...On je danas dečko mogao biti sa ovom jednom - rekao je Miladin.

- Sa Radom je mogao - rekao je Milan.

- Sa Sunčicom - rekao je Miladin.

- Ma pusti bre tu glupost. Drugi neko je bio u planu, niko nije video, a nije Rada - rekao je Branko.

- Znam na koga misliš, ali je tako nešto sva mirna - rekao je Miladin.

- Ma kakvi...Ja vidim da prilazi, prilazi, okrenuo sam se odmah na drugu stranu - rekao je Branko.

Autor: Nikola Žugić