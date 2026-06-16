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PRENAGLIO SAM: Viktor otkrio zbog čega je Mini dao još jednu šansu nakon što mu je zabila nož u leđa, ponovo pokušao da pronađe opravdanje za nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Aneli Ahmić je postavila Lepom Mići.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, Asmin i ja smo uspostavili dogovor oko Nore, kako ti gledaš na sve to? - upitala je Aneli.

- Ja vam želim od srca da vam se dogovor ispuni. Treba dete i kod bake i deke da provodi vreme, da gledate da sutra vaše dete napreduje, a sve to je do vas, kakva je vaša komunikacija. Viktore, šta Mina treba da ti uradi, da shvatiš da niste jedno za drugo?! - kazao je Mića.

- Razmislio sam sam sa sobom. Mislim da sam malo prenaglio u toj raspavi. Ne želim da donosim sam odluke. Imali smo ipak velike raspave, ona je bila povređena. Loše je to što je pokušala da napravi neku situaciju i napakosti mi. Boginja je ispala fer jer ju je savetovala da to ne radi, Minu da opravdam ne mogu. Doneću odluku kad izađem iz rijalitija i vidim kako je to sve izgledalo - rekao je Viktor.

- Vi ste u nekoj privremenoj vezi, šta?! - upitala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Budaletino jedna, beži - rekao je Viktor.

- Pe*erčino, ajde beži - kazala je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

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