AKTUELNO

Zadruga

Nikad se ne zna: Vanja zabila Kačavendi još jedan nož u leđa i ostavila mogućnost za vezu s Janjušem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Vanji Živić kako bi progovorila o odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Vanja, šta te danas iznerviralo u onom klipu Janjuša i Aneli? - upitao je Darko.

- Nismo imali nikakvu raspravu, ali je ispalo tako. Rekla sam mu da mi ne pravi situaciju da ne ispadam ja kao ljubomorna žena, već znam za to i čula sam samo nema potrebe da meni ljudi dolaze i pričaju. Mi nismo zajedno, on je slobodan momak i čovek tako da ja nemam problem s tim - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene podseća Janjuš malo na tvog bivšeg - rekao je Darko.

- Ma ne zezaj, baš nemaju ništa zajedničko. On je slobodan, ima pravo da radi šta želi, ja ne pravim ljubomorne scene - rekla je Vanja.

- Je l' misliš da se sviđaš Janjušu? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, nikad ne reci nikad. Može da se desi da uđemo u vezu, ali videćemo. On je slobodan čovek, videćemo - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše da li si iskren prema Vanji? - upitao je Darko.

- Ja ću svojim ponašanjem prema Vanji sve dokazati. Mi se družimo, niti smo u vezi, niti bilo šta - rekao je Janjuš.

- Da li jedva čekaš da joj celivaš rane? - upitao je Darko.

- Ne znam da se bavim time, ali bih voleo da se oporavi do rijalitija da bi sve bilo super kad budemo bili zajedno - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da li je Janjuš iskren prema Vanji? - upitao je Darko.

- On je odlepio za Kačavendom i sigurna sam da su on i ona bili u ljubavnom odnosu. Znam ga kad ucenjuje žene, sad se upravo ograđivao od Vanje jer ako ti se neko sviđa nema tu odugovlačenja. Nudili smo im krevet danas, oni nisu hteli - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

