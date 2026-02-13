AKTUELNO

Zadruga

SPREMNA DA DRUGARICI ZABIJE NOŽ U LEĐA?! Vanja ostavila prostor da jednog dana uđe u emotivan odnos sa Janjušem, Kačavenda dala svoj sud o tome: ISPADA DA SE SA NAS DVE POIGRAVAJU... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U narednom video-klipu pušten je razgovor Marka Janjuševića Janjuša i Mikija Dudića u kom je Janjuš priznao da je jedina devojka s kojom bi ušao u emotivan odnos bila Vanja Živić. Nakon završenog klipa, voditelj Milan Milošević dao je reč

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni izgleda ovde da Janjuš krči put do Milene, iskreno. Što se Janjuša tiče, ja sam samo naučena da nikada ne kažem ''nikad''. Janjuš i ja se družimo, nikada nisam osetila njegovu naklonost u ljubavnom smislu - rekla je Vanja.

- Janjuš mi je u pripitnom stanju, nakon žurke rekao da je Vanja Živić jedina devojka sa kojom bi imao nešto više. Može da se protumači kao da Janjuš tera inat Kačavendi, za mene je svakako to ružno što radi - rekla je Mina.

- Smešno je štp su Miki i Janjuš na onakav način pričali o jednoj ženi. Janjušu može da se dopadne ko god želi, što se mene tiče. Ne smeta mi, da li je to lepo sve kako se ponaša, to je druga stvar. Nije isključeno da mu se dopada Vanja. Veoma je smešno to što Miki i Janjuš idu i ispituju situaciju. Što se Janjuša tiče, meni takva osoba ne treba nui kao prijatelj - kazala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SUROVO! Jelena Golubović podržala Maju Marinković, pa dala svoj sud o njenim sukobima sa Janjušem i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Ne mislim da je zaljubljen: Kačavenda striktna o odnosu sa Janjušem, Matora progovorila: Sve više i više sam sigurnija u... (VIDEO)

Zadruga

PRIJATELJSTVO SE RASULO U PARAMPARČAD: Luka optužio Milana Stojičkovića da mu je ZABIO NOŽ U LEĐA, pa Asmin dao svoj sud! (VIDEO)

Zadruga

SVE JE OVO ŠARENA LAŽA! Dača osolio po Terzi i Kariću jer pokušavaju da SPUSTE LOPTU, Sofija dala svoj sud o tome! (VIDEO)

Zadruga

RASTAVLJA SE NA KOMADE: Bebica priznao da mu je iz dana u dan gore zbog odnosa Teodore i Filipa, pa Đukić dao svoj sud o tome: NIJE NORMALNO DA... (VI

Zadruga

ONA JE FOLIRANT: Kačavanda dala svoj sud o odnos Dragane i Matore, ubeđena u jedno (VIDEO)