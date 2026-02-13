SPREMNA DA DRUGARICI ZABIJE NOŽ U LEĐA?! Vanja ostavila prostor da jednog dana uđe u emotivan odnos sa Janjušem, Kačavenda dala svoj sud o tome: ISPADA DA SE SA NAS DVE POIGRAVAJU... (VIDEO)

Šok!

U narednom video-klipu pušten je razgovor Marka Janjuševića Janjuša i Mikija Dudića u kom je Janjuš priznao da je jedina devojka s kojom bi ušao u emotivan odnos bila Vanja Živić. Nakon završenog klipa, voditelj Milan Milošević dao je reč

- Meni izgleda ovde da Janjuš krči put do Milene, iskreno. Što se Janjuša tiče, ja sam samo naučena da nikada ne kažem ''nikad''. Janjuš i ja se družimo, nikada nisam osetila njegovu naklonost u ljubavnom smislu - rekla je Vanja.

- Janjuš mi je u pripitnom stanju, nakon žurke rekao da je Vanja Živić jedina devojka sa kojom bi imao nešto više. Može da se protumači kao da Janjuš tera inat Kačavendi, za mene je svakako to ružno što radi - rekla je Mina.

- Smešno je štp su Miki i Janjuš na onakav način pričali o jednoj ženi. Janjušu može da se dopadne ko god želi, što se mene tiče. Ne smeta mi, da li je to lepo sve kako se ponaša, to je druga stvar. Nije isključeno da mu se dopada Vanja. Veoma je smešno to što Miki i Janjuš idu i ispituju situaciju. Što se Janjuša tiče, meni takva osoba ne treba nui kao prijatelj - kazala je Milena.

Autor: S.Z.