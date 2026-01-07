AKTUELNO

Zadruga

SVE JE OVO ŠARENA LAŽA! Dača osolio po Terzi i Kariću jer pokušavaju da SPUSTE LOPTU, Sofija dala svoj sud o tome! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Borislav Terzić Terza nije dobio čestitku, ali je prokomentarisao rođendan i krštenje njegove ćerkice Barbare koje je sutra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Idem sutra na krštenje, srećan sam. Mislim da će Milica biti okej sa tim što dolazim i da je malo bila napeta ne Elitoviziji. Dobro je da oboje budemo sutra pored deteta - kazao je Terza.

- Terza, maločas si imao komentar na Karićev račun?

- Stefane, ja mislim da te nikada nisam pljuvao i ogovarao. Mislim da sam uvek stao uz tebe, a došao sam do toga da mi ljudi govore stalno da ne može'š da mi budeš prijatelj, ako muvaš osobu, koja je u tom trenutku bila moja bivša. Ja tebe nikada nisam pljuvao. Mislim da nisi imao nameru da muvaš Sofiju - rekao je Terza.

- Ovo je sve šarena laza. Terza zna kakve je Karić imao. Kariću, ti si lažov i prevarant - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se sa Dačom generalno usaglasim uvek. Što se tiče Terzinog i Karićevog odnosa, jasan mi je. Takođe mi je bio jasan Karićev i moj odnos. Kad sam ja pričala da mene Karić nije muvao, njegovi prijatelji su govorili drugačije - rekla je Sofija.

- Da, pa si nakon toga govorila kako ja tebe muvam i pokazivala prepiske, kako da ne. Govirila si da si sve namerno smislila. Kome ti i za šta vraćaš? Zbog čega, ako smo dobri?! - rekao je Karić.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni je svoju čestitku pročitao Marko Janjušević Janjuš.

- Brate, gledaj one koji te vole zbog toga što je jesi, a ne zbog scene. Vole te puno tvoji prijatelji - glasila je čestitka za Janjuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

