Ne mislim da je zaljubljen: Kačavenda striktna o odnosu sa Janjušem, Matora progovorila: Sve više i više sam sigurnija u... (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Milena kraljice univerzuma, Janjuš je zaljubljen kao du*e u tebe, nikada priznati neće jer će mu se svi smejati - glasila je konstatacija.

- Nikada nisam rekla da neće priznati jer će mu se smejati, ja ne mislim tako, da, ne mislim da je zaljubljen - rekla je Kačavenda.

- Smešni ste - ponavljao je Mića.

Sledeće pitanje bilo je za Vanju Prodanović.

- Zašto lepo ne sedneš pored Ivana Marinkovića, top ste zajedno - glasilo je pitanje.

- Uvedoh te ja u beton ligu...Sešću, hvala na sugestiji - rekla je Vanja.

Naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Zašto si se odlučila za Bebicu, a ne za Filipa - glasilo je pitanje.

- Sa Nenadom sam u vezi dve i po godine, njega volim i eto zato...Volim ja Nenada, ja sam rekla jasno ovde da sam jedino prema njemu imala emociju - rekla je Teodora.

Odmah nakon Teodore, pitanje je bilo za Matoru.

- Da li će Asmin sa branjenjem Maje uspeti da je smuva do kraja - glasilo je pitanje.

- Neće, mislim da neće, mislim da je Maja čvrsto rešila. Sve više i više sam sigurnija u Maju, nekada nisam bila tako sigurna, jer sam i ja primetila da koliko god je u svađi sa Asminom, neko normalan bi se zapitao: "zbog čega je i dalje dobra sa Asminom?"...Mislim da, i kada bi ušla sa Asminom u vezu, ne bi uradila to jer joj se sviđa, jer da joj se sviđa, uradila bi to na jedan - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić