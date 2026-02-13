Zabila joj nož u leđa! Aneli saznala kako joj Maja šuruje iza leđa sa Janjušem, zanemela od prizora (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje klipova", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom su učesnici videli kako Maja Marinković čeka Janjuša gola na krevetu.

- On tako radi i sa mnom. To je ta trojka! Ovako sa mnom malo intimnije i da se ne čuje. Meni šapuće na uvo kad kamere ne gledaju - rekla je Aneli.

- Pravda za Garfilda! Murat je neko ko perfektno masira, tako da sam čekala njega da me izmasira. Međutim, došao je Janjuš i malo smo se zezali. Mi imamo neki sasvim lep odnos posle svega. Ovo je jedan opušten i zanimljiv klip - rekla je Maja.

- Maja je pokazala kakva je drugarica. Kad ona kaže da i dalje oseća nešto prema Janjušu skloniš se. One pokazuju rivalitet, vrte se obe oko Janjuša. Ne treba da se prave da su druigarice. Majo ne radiš ove stvari kad kažeš da oni osećaju još nešto jedno prema drugom. Ova je ljubomorna, oči bi joj izvadila sad - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić