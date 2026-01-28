Nemaš granice sa Janjušem: Asmin krenuo u pohod na Dušicu, Maja će počupakti kosu zbog ovog prizora (VIDEO)

Au!

Asmin Durdžić je dobio zadatak kod Drveta da narednik 48 sati muva Dušicu Đokić kako bi Maji Marinković obezbedio poklon. On je taj zadatak shvatio ozbiljno, pa je odmah krenuo sa muvanjem.

- Ovde stani i pij - rekao je Asmin.

- Nemoj da praviš ljubomorne scene Maji - rekla je Dušica.

- Nemam osećaj da mogu da ti verujem. Nemaš granice sa Janjušem - rekao je Asmin.

- Granice su mi tamo gde sam ti pokazala. Samo da se ništa ne dodirne i ne desi, ostalo je sve sprdnja - rekla je Dušica.

