MISLIM DA JE SUZAMA POKUŠALA DA ME VRATI: Viktor ne veruje Mini da je digla ruke od njihove veze, Bora otkrio šta zapravo misli o njoj! (VIDEO)

U narednom video-klipu učesnici Elite su mogli da čuju kako Viktor Gagić, na ivici očaja govori o svađama sa Minov Vrbaški.

- Imala sam neke postupke koji su loši. Preuzimam krivicu na sebe, eto. Verovatno ni ja ne bih bila sa mnom, da sam na njegovom mestu. Ja ću da se povučem na neko vreme, neka bude kako treba da bude. On mi je rekao ''imam devetnaest godina, nabijaš mi traume''. Razmišljala sam posle toga, što njega da uništim, kad sam sebe, ispala sam samoživa u ovom odnosu. Ovako je najgore, kako zanjega, zako i za mene - kazala je Mina.

- Vikotre, šta ti najviše smeta u Mininom ponašanju? - upitao je voditelj.

- Milane, govorila je svašta, nabijala mi je osećaj krivice. Ona svakodnevno radi isto. Nisam znao šta da uradim. Sve stvari koje su se izdešavale među nama, nisu toliko velike da bi ona pravila onakve scene. Ne verujem joj da će se primiriti. Mislim da je juče plakalada bi me suzama vratila. Govorio sam joj da ću ispasti najgori jer me takvim pravi, a zaravo i ispada tako - kazao je Viktor.

- Ja sam Mini rekao da se ponaša loše, jer deluje kao da trči za ku*cem. To sam rekao da bi se ona dozvala pameti - rekao je Bora.

- Boro, svašta si rekao, za Minu, Anitu i Maju si rekao da trče za polnim organom - kazao je voditelj.

- Meni je juče Bora rekao da je rekla Mina da ne može da me ostavi jer sam je dobro je*ao - rekao je Vikor.

- Evo, sad kažem, zbog ku*ca bi se ubila njegovog, eto, sad ja kažem sve - rekao je Bora.

- Kakav god da je moj odnos bio sa njim, tvoj sa Anastasijom je najgori ubedljivo - rekla je Mina.

