TI SI TEŠKO ZLO: Viktor odjavio Minu za sva vremena, ona ga ponizno moli da JOŠ JEDNU ŠANSU! (VIDEO)

Šok!

Viktor Gagić i Mina Vrbaški, obavili su razgovor nakon što je on saznao, da je ona u trenutku besa, rešila da ga kompromituje pred drugim učesnicima.

- Je l' sam bila povređena? Je l' sam bila tužna? - upitala je Mina.

-Pa si tada našla od mene da praviš pe*era? Ispala si najveći smrad! Nisam znao za ovo, da si ovakve stvari meni pravila i radila iza leđa. Moja majka treba da te tuži za sve što si rekla - kazala je Mina.

- Rekla sam da sam u besu sve izmislila. Bila sam ljubomorna, teško mi je bilo - kazala je Mina.

- Ti si jedno zlo od žene! Bila si ljuta i besna, pa si od bivšeg momka u tom trenutku, našla pe*era da praviš?! Ti si teško zlo. Moja majka i treba da te tuži, jer si ti jedno veliko zlo. Prešao sam ti preko nekih stvari, a sada sam čuo da mi ovakve stvari radiš iza leđa. Kakvo si ti zlo, kako toliko zlo možeš da budeš?! - kazao je Viktor.

Autor: S.Z.