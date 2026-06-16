AKTUELNO

Zadruga

TI SI TEŠKO ZLO: Viktor odjavio Minu za sva vremena, ona ga ponizno moli da JOŠ JEDNU ŠANSU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Viktor Gagić i Mina Vrbaški, obavili su razgovor nakon što je on saznao, da je ona u trenutku besa, rešila da ga kompromituje pred drugim učesnicima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' sam bila povređena? Je l' sam bila tužna? - upitala je Mina.

-Pa si tada našla od mene da praviš pe*era? Ispala si najveći smrad! Nisam znao za ovo, da si ovakve stvari meni pravila i radila iza leđa. Moja majka treba da te tuži za sve što si rekla - kazala je Mina.

- Rekla sam da sam u besu sve izmislila. Bila sam ljubomorna, teško mi je bilo - kazala je Mina.

- Ti si jedno zlo od žene! Bila si ljuta i besna, pa si od bivšeg momka u tom trenutku, našla pe*era da praviš?! Ti si teško zlo. Moja majka i treba da te tuži, jer si ti jedno veliko zlo. Prešao sam ti preko nekih stvari, a sada sam čuo da mi ovakve stvari radiš iza leđa. Kakvo si ti zlo, kako toliko zlo možeš da budeš?! - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pukla tikva: Marko odjavio Sanju za sva vremena, ona očajnički moli za njegovu ljubav! (VIDEO)

Zadruga

Ne zaustavljaju se: Viktor otpisao Minu za sva vremena, ona na korak do novog sloma živaca! (VIDEO)

Zadruga

'GADIŠ MI SE!' Uroš odlučio da RASKRSTI s Jovanom za sva vremena, ona pokušava da ga smekša i dobije NOVU ŠANSU! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Ena nakon haosa moli Peju za novu šansu, on je nikad lakše odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Ti si psihopata i bolesnik, hoću da te ostavim: Viktor rešio da svede račune s Minom, ona ponovo počela sa ucenama (VIDEO)

Zadruga

HOĆU DA SE SKLONIM, NISI ISKRENA PREMA MENI: Viktor ne zna na koji način da otera Minu od sebe, ona pokušava suzama da ga vrati! (VIDEO)