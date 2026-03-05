Da sam hteo, mogao sam ovde da budem sa tobom: Kačavenda i Janjuš nastavili sa sukobom, on ne želi komunikaciju s njom (VIDEO)

Šok!

Marko Janjušević Janjuš sedeo je sa Milenom Kačavendom i cimerima u pušionici, te se tako ponovo posvađao sa Kačavendom.

- Mogu samo da pretpostavljam, sine, ja neću da me niko vređa i provocira i da me udara glavom od glavu - rekao je Janjuš.

- Ima svaki put to da uradim, pošto si smeće lažovsko. Kaže: "kada sam te vređao?", baba alkoholičarka, izneli te kao trosed. Ti ćeš da me zoveš alkoholičarom?! Šta si ti smećaru, pao si, pet ljudi nije moglo da te podigne - rekla je Kačavenda.

- E, molim te, ne želim komunikaciju, odustajem - rekao je Janjuš.

- Ti sa mnom ne možeš nikada da imaš komunikaciju - rekla je Kačavenda.

- Da sam hteo, mogao sam ovde da budem sa tobom. Ti si se zaljubila u mene, nisam ja u tebe - rekao je Janjuš.

- Ne, rekla sam da razvijam neke emocije, ali da ne mogu da ih definišem i to nije zaljubljivanje - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić