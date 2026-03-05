AKTUELNO

Zadruga

Da sam hteo, mogao sam ovde da budem sa tobom: Kačavenda i Janjuš nastavili sa sukobom, on ne želi komunikaciju s njom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Marko Janjušević Janjuš sedeo je sa Milenom Kačavendom i cimerima u pušionici, te se tako ponovo posvađao sa Kačavendom.

- Mogu samo da pretpostavljam, sine, ja neću da me niko vređa i provocira i da me udara glavom od glavu - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ima svaki put to da uradim, pošto si smeće lažovsko. Kaže: "kada sam te vređao?", baba alkoholičarka, izneli te kao trosed. Ti ćeš da me zoveš alkoholičarom?! Šta si ti smećaru, pao si, pet ljudi nije moglo da te podigne - rekla je Kačavenda.

- E, molim te, ne želim komunikaciju, odustajem - rekao je Janjuš.

- Ti sa mnom ne možeš nikada da imaš komunikaciju - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da sam hteo, mogao sam ovde da budem sa tobom. Ti si se zaljubila u mene, nisam ja u tebe - rekao je Janjuš.

- Ne, rekla sam da razvijam neke emocije, ali da ne mogu da ih definišem i to nije zaljubljivanje - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne prestaju sa sukobom! Aneli i Janjuš progovorili o razlogu raskida, Ahmićeva skinula rukavice i oplela: Ne mogu da budem sa.... (Video)

Domaći

Je l' si mi sačuvao krevet ili spavam s tobom? Đukić već stigao da ponizi Anitu, ne želi da spava s njom! (VIDEO)

Zadruga

Ne mislim da je zaljubljen: Kačavenda striktna o odnosu sa Janjušem, Matora progovorila: Sve više i više sam sigurnija u... (VIDEO)

Zadruga

Imam dete i boli me k*rac da budem s tobom: Terza dao Sofiji šut-kartu, ona završila u suzama! (VIDEO)

Zadruga

Da je zaljubljena, ne bi je ni Sveti Petar sprečio, a ne Stanija: Janjuš završio svaku komunikaciju sa Kačavendom, sumnja u emocije između Maje i Asmi

Zadruga

DRAMI NEMA KRAJA! Đedović i Miljana nastavili sa sukobom, pljušte provokacije na sve strane! (VIDEO)