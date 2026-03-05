BEZ ANELI STE... Luka izabrao pesmu za Anitu u kojoj opet proziva Ahmićku, Uroš ga uništio! (VIDEO)

Da li je slučajnost?

Luka Vujović odlučio je da za osmi mart peva pesmu "Sunce ljubavi" Džeja Ramadanovskog, a Uroš Stanić odmah ga je isprozivao da i kad peva za Anitu Stanojlović, ne može a da ne uplete Aneli Ahmić.

- Opet uplićeš Aneli, Maja te huška, trezan shvatih iz prve da sve su pre tebe bile k*rve, s kim si bio pre Anite. Neka peva o Aneli k*rvi i ti ćeš da budeš super, kako ste smešni - rekao je Uroš.

- To si ti rekao. Kakav mali smrad - bila je besna Anita.

- Bez Aneli ste.... - rekao je Uroš.

Autor: R.L.