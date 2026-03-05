AKTUELNO

Zadruga

BEZ ANELI STE... Luka izabrao pesmu za Anitu u kojoj opet proziva Ahmićku, Uroš ga uništio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li je slučajnost?

Luka Vujović odlučio je da za osmi mart peva pesmu "Sunce ljubavi" Džeja Ramadanovskog, a Uroš Stanić odmah ga je isprozivao da i kad peva za Anitu Stanojlović, ne može a da ne uplete Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Opet uplićeš Aneli, Maja te huška, trezan shvatih iz prve da sve su pre tebe bile k*rve, s kim si bio pre Anite. Neka peva o Aneli k*rvi i ti ćeš da budeš super, kako ste smešni - rekao je Uroš.

- To si ti rekao. Kakav mali smrad - bila je besna Anita.

- Bez Aneli ste.... - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok na samom početku večeri: Maja otkrila da li sumnja da je Filip Car poslao misterioznu porukicu! (VIDEO)

Zadruga

Dačin jezik definitivno neumoran: Olajava Aneli na sve strane, Alibaba pomno sluša savete! (VIDEO)

Zadruga

Kao prava Harli Kvin: Fanovi će odlepiti, Teodora ne prestaje da šalje Filipu tajne signale! (VIDEO)

Zadruga

Ko o čemu, Luka o Sandri: Odlukom ga ostavila u šoku, Đedović siguran da će je opet vratiti u igru! (VIDEO)

Zadruga

VODI RAČUNA O TERMINOLOGIJI, KAŽI DA SMO VODILI LJUBAV! Luka upozorio Anitu da pazi šta priča kad je učesnici prozivaju za DIVLJAČKE ODNOSE sa njim! (

Zadruga

Nije on Luka da me opseda! Aneli otkrila Dači da je Alibaba ostao džentlmen u krevetu sa njom! (VIDEO)