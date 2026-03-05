AKTUELNO

Bakina jedina želja je da... Sara Stojanović je njene reči jedva čekala da čuje, ova poruka je naročito obradovala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bilo je veoma emotivno.

Sara Stojanović danas slavi rođendan u "Eliti 9", a za nju je stiglo pregršt poklona i poruka članova porodice. Ona je čitala sve čestitke pred svima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad padneš ustani jača nego što si bila, želim ti moja mala devojčice da kroz život dobro naučiš lekcije i postaneš jaka žena, ne dozvoli svakome da uđe u tvoje srce - pisalo je u pismu od tetke.

- Draga moja Saro, na današnji dan na tvoj rođendan bakina jedina želja je da dugo živiš, da uvek budeš srećna i nasmejana sačuvaj to tvoje veliko, iskreno srce za nekog ko će da ga čuva - pisalo je u pismu od njene bake, što je Saru posebno obradovalo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

