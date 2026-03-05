Bakina jedina želja je da... Sara Stojanović je njene reči jedva čekala da čuje, ova poruka je naročito obradovala! (VIDEO)

Bilo je veoma emotivno.
Sara Stojanović danas slavi rođendan u "Eliti 9", a za nju je stiglo pregršt poklona i poruka članova porodice. Ona je čitala sve čestitke pred svima.
- Kad padneš ustani jača nego što si bila, želim ti moja mala devojčice da kroz život dobro naučiš lekcije i postaneš jaka žena, ne dozvoli svakome da uđe u tvoje srce - pisalo je u pismu od tetke.
- Draga moja Saro, na današnji dan na tvoj rođendan bakina jedina želja je da dugo živiš, da uvek budeš srećna i nasmejana sačuvaj to tvoje veliko, iskreno srce za nekog ko će da ga čuva - pisalo je u pismu od njene bake, što je Saru posebno obradovalo.
