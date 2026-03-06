Kakav skandal! Luka i dalje oženjen?! Spetljao se na priče o razvodu od Nine, Jovana advokatica ga demolirala (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Luka Vujović predlaže Aniti Stanojlović da se uzmu opštinski.

- Ja sam se razveo 2022. godine, po novom se ne uvažava papir kada se razvedeš. Ja sam se venčao u Srbiji 2013. godine, sa Ninom, otišli smo u Nemačku, razveli smo se sporazumno dok sam bio u zatvoru. Ne, sada mora u Palati pravde da se razvedem, ja sam te papire ostavio. Tako da ima opcija da Nina dođe ovde da se razvedemo za sekund, ali u inostranstvu mogu da se oženim. Ja sam zvanično razveden, ali da bih se venčao, mora sudija da udari taj poslednji pečat da je taj papir validan - rekao je Luka.

- Ako si u ozbiljnoj vezi i ako radite na detetu, zar nije logično da kažeš Nini da dođe - pitala je voditeljka.

- Kada izađe, pozvaće je i rešiće. Kao da je bitno sada ili za četiri meseca - rekla je Anita.

- Bilo je priča da ćemo u maju da se verimo, pa smo iz šale - rekao je Luka.

- Mi pričamo i da želimo kada izađemo. Ne smeta mi s obzirom da mi je objasnio celu situaciju. Mi se svakako nećemo venčati ovde, kada izađemo, to je procedura. On mi je objasnio da su se razveli kada je bio u zatvoru - rekla je Anita.

- Kada se razvedeš u inostranstvu, dovoljno je da sporni dokument overiš i onda se nosi kod matičara. Ovo je laž što on priča - rekla je Jovana.

- S obzirom da se razveo u Nemačkoj, verovatno postoji procedura - rekla je Anita.

- On je oženjen - rekla je Kačavenda.

- Mogla je Nina da prijavi razvod...Postoji Ivana nešto, mogli su da to uradi i advokat - rekla je Jovana.

- Ja sve imam, imam celu dokumentaciju. Ja mislim da zna Aneli za taj papir da treba da prevedem - rekao je Luka.

- Valjda je bilo logično da si to sve rešio jer si verio Aneli. Veridba je pred brak, znači prosidba, ako si želeo da oženiš Aneli imao si vremena - rekao je Anđelo.

- U kakvom si odnosu sa bivšom suprugom - pitala je Ivana.

- U top odnosu, čujemo se. Nema ona šta da potpiše. Kada sam otišao u Palatu pravde, rekli su mi da se takve stvari čekaju po par meseci, pred ulazak u osmicu sam to rešavao - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić