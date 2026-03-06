Doživela totalni sunovrat! Kačavenda iz nemoći počela da se služi budalaštinama, Asmin je UNIŠTIO: Neno objavi sve, šta je radila sa pokojnikom iz Beča (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Milena Kačavenda pljuje Janjuša i Asmina, a potom govori da je priča za Vanju Živić i Đukića istinita.

- Ma daj koja istina. Imali smo mi priče kada legnemo u krevet i spavamo, pa kada pričamo da bismo bili lep par, da lepo izgledamo, kao tetovirani i to. Ja sam Mileni više puta rekla da Filip poznaje mog bivšeg momka, nije izmislila, ali ne gledam na Filipa tako. Rekla sam da je dečko 1/1, da izgleda top. Ja nikada nisam rekla da mi se Filip sviđa - rekla je Vanja.

- Svaki put kada sam branio Maju, ja sam to radio iskreno, kada smo bili u svađi, nikada je nisam pljuvao van stola. I nju (Kačavenda) sam branio isto tako...Milena Kačavenda priča o rijaltiju - rekao je Asmin.

- Ja sam ovde dve godine - rekla je Kačavenda.

- Objavi Neno sve o Mileni Kačavendi, šta je radila sa pokojnikom iz Beča, šta je radila i šta je tražila i koliko para je slala tamo, sve objavite. Ja sam jako dobar sa Anom Ćurčić - rekao je Asmin.

- Slobodno. O meni nema što se ne zna, ti si jedna pi*da. Nemoj ti da brineš o mojoj deci i da li sam ja majka, ti brini o svojoj ćerki...On je mnogo jako mu*o ovde. Rekla sam sve što sam imala, iza toga stojim. Oboleli paćenik, lažni Filip Car, večeras je rekao da su on i Aneli tema, na kraju ćemo doći do toga da jeste neko ko je zajedno sa njom gledao rijaliti, da Maja Marinković jeste hir, drago mi je da je isp*šio - rekla je Milena.

- Ovaj klip iz toaleta mi je dve zaljubljene žene, koje komentarišu dva muškarca - rekao je Asmin.

- Dok sam ja ovde neka se tvoje opozicije i podrške bave sa mnom. Ti možeš da bustuješ samo sebe i to ti loše ide...Ti ćeš smeće biti prvi kog sam tužila, tužila sam Miljanu i Ivana, ali sam to povukla - rekla je Kačavenda.

- Šta si mu sve slala, da li se sećaš?! Ima još 15 klipova - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić