AKTUELNO

Zadruga

Doživela totalni sunovrat! Kačavenda iz nemoći počela da se služi budalaštinama, Asmin je UNIŠTIO: Neno objavi sve, šta je radila sa pokojnikom iz Beča (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Milena Kačavenda pljuje Janjuša i Asmina, a potom govori da je priča za Vanju Živić i Đukića istinita.

- Ma daj koja istina. Imali smo mi priče kada legnemo u krevet i spavamo, pa kada pričamo da bismo bili lep par, da lepo izgledamo, kao tetovirani i to. Ja sam Mileni više puta rekla da Filip poznaje mog bivšeg momka, nije izmislila, ali ne gledam na Filipa tako. Rekla sam da je dečko 1/1, da izgleda top. Ja nikada nisam rekla da mi se Filip sviđa - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaki put kada sam branio Maju, ja sam to radio iskreno, kada smo bili u svađi, nikada je nisam pljuvao van stola. I nju (Kačavenda) sam branio isto tako...Milena Kačavenda priča o rijaltiju - rekao je Asmin.

- Ja sam ovde dve godine - rekla je Kačavenda.

- Objavi Neno sve o Mileni Kačavendi, šta je radila sa pokojnikom iz Beča, šta je radila i šta je tražila i koliko para je slala tamo, sve objavite. Ja sam jako dobar sa Anom Ćurčić - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slobodno. O meni nema što se ne zna, ti si jedna pi*da. Nemoj ti da brineš o mojoj deci i da li sam ja majka, ti brini o svojoj ćerki...On je mnogo jako mu*o ovde. Rekla sam sve što sam imala, iza toga stojim. Oboleli paćenik, lažni Filip Car, večeras je rekao da su on i Aneli tema, na kraju ćemo doći do toga da jeste neko ko je zajedno sa njom gledao rijaliti, da Maja Marinković jeste hir, drago mi je da je isp*šio - rekla je Milena.

- Ovaj klip iz toaleta mi je dve zaljubljene žene, koje komentarišu dva muškarca - rekao je Asmin.

- Dok sam ja ovde neka se tvoje opozicije i podrške bave sa mnom. Ti možeš da bustuješ samo sebe i to ti loše ide...Ti ćeš smeće biti prvi kog sam tužila, tužila sam Miljanu i Ivana, ali sam to povukla - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si mu sve slala, da li se sećaš?! Ima još 15 klipova - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može ona kopitarka da se poredi sa Majom: Kačavenda preko Marinkovićeve ZGAZILA Aneli, pa se obratila Asminu: Šta god... (VIDEO)

Zadruga

Ona je dama, a kvarna, dok je Aneli blam i do Dervente: Maja misli da može ponovo da počne da se druži sa Ahmićevom, Asmin otkrio kada će se okaniti M

Zadruga

Osećam se jadno i bedno, imamo probleme: Bebica ogolio dušu nakon klipa iz hotela, otkrio kako se oseća i šta se dešava sa Teodorom (VIDEO)

Zadruga

OTVORILA SVE KARTE! Tamara otkrila Žani šta je radila sa Terzom u ranim jutarnjim časovima, pa priznala šta oseća prema njemu! (VIDEO)

Zadruga

Karambol za stolom! Kačavenda otkrila da je Babejićka urnisala porukama, Aleksandra udarila na Minu: Šta si radila na Zlatiboru s dečkom kog si upozna

Domaći

MUK U KUĆI! Asmin nema komentar na Stanijin žuti karton, Kačavenda raskrinkala Anelinu aferu sa OŽENJENIM muškarcem: Pričalo se da mu je ukrala Roleks