Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Milena Kačavenda pljuje Janjuša i Asmina, a potom govori da je priča za Vanju Živić i Đukića istinita.
- Ma daj koja istina. Imali smo mi priče kada legnemo u krevet i spavamo, pa kada pričamo da bismo bili lep par, da lepo izgledamo, kao tetovirani i to. Ja sam Mileni više puta rekla da Filip poznaje mog bivšeg momka, nije izmislila, ali ne gledam na Filipa tako. Rekla sam da je dečko 1/1, da izgleda top. Ja nikada nisam rekla da mi se Filip sviđa - rekla je Vanja.
- Svaki put kada sam branio Maju, ja sam to radio iskreno, kada smo bili u svađi, nikada je nisam pljuvao van stola. I nju (Kačavenda) sam branio isto tako...Milena Kačavenda priča o rijaltiju - rekao je Asmin.
- Ja sam ovde dve godine - rekla je Kačavenda.
- Objavi Neno sve o Mileni Kačavendi, šta je radila sa pokojnikom iz Beča, šta je radila i šta je tražila i koliko para je slala tamo, sve objavite. Ja sam jako dobar sa Anom Ćurčić - rekao je Asmin.
- Slobodno. O meni nema što se ne zna, ti si jedna pi*da. Nemoj ti da brineš o mojoj deci i da li sam ja majka, ti brini o svojoj ćerki...On je mnogo jako mu*o ovde. Rekla sam sve što sam imala, iza toga stojim. Oboleli paćenik, lažni Filip Car, večeras je rekao da su on i Aneli tema, na kraju ćemo doći do toga da jeste neko ko je zajedno sa njom gledao rijaliti, da Maja Marinković jeste hir, drago mi je da je isp*šio - rekla je Milena.
- Ovaj klip iz toaleta mi je dve zaljubljene žene, koje komentarišu dva muškarca - rekao je Asmin.
- Dok sam ja ovde neka se tvoje opozicije i podrške bave sa mnom. Ti možeš da bustuješ samo sebe i to ti loše ide...Ti ćeš smeće biti prvi kog sam tužila, tužila sam Miljanu i Ivana, ali sam to povukla - rekla je Kačavenda.
- Šta si mu sve slala, da li se sećaš?! Ima još 15 klipova - rekao je Asmin.
Autor: Nikola Žugić