Osećam se jadno i bedno, imamo probleme: Bebica ogolio dušu nakon klipa iz hotela, otkrio kako se oseća i šta se dešava sa Teodorom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Kako je pušten video snimak na kom je prikazana kompilacija Teodorinog i Filipovog odlaska u hotel, koji su dobili kao nagradu za odrađen zadatak "sudbinske lisice", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Meni je svaki klip ovaj koji gledam mi je jeziv i odvratan. Čuo sam već, rekao sam da nije normalno. Ja verujem da je pitala zbog publike, ali ja to nikada ne bih uradio, ne bih komunicirao i pričao, rekao sam to hiljadu puta...Ispalo je tako u ovoj igrici da sam ja smetnja, ali ja u Teodoru ne sumnjam, jer mi pričamo. Mi imamo problem zbog svega ovoga, teško se iz ovoga vadimo, treba nam vremena i prostora, jer se nisu desile male stvari. Ja sam rekao hiljadu puta da imam poverenja u nju, ništa se promenilo nije u odnosu na to - rekao je Bebica.

- Da li su ti njeni odgovori po ukusu - pitala je voditeljka.

- Ja bih izbegavao to, odgovarao bih na neki drugi način, ne bi mi bilo bitno da li nekome to odgovara ili ne, ja bih gledao da sebe izvučem iz neke ove priče. Mene niko ne može ovde da ponizi, mogu samo sam sebe da ponizim. Odvratno mi je sve što se dešava od lisica, pa sve do hotela, jadno i bedno se osećam zbog svega i što sam u takvoj situaciji - rekao je Macanović.

