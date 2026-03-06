AKTUELNO

Zadruga

Karambol za stolom! Luka skočio i napao Uroša da ga je Anita udomila i hranila kao kera, Stanić podivljao i urnisao ih (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Nikad žešće!

Uroš Stanić dobio je reč kako bi prokomentarisao odnos Anite i Luke, te je tako ušao u nikad žešći sukob sa Vujovićem.

- Iskreno, ponižavaju se međusobno, rekao sam Aniti da će proći kao Aneli na kraju, sada je rekao da će plakati...Itekako će on njoj prebaciti to što je rizikovao i izgubio pare, sprda te Anita i na kraju smejanje tebi u facu. Njihov odnos mi je katastrofa, ponovo pričaju o Aneli i Filipu, konstantno ubacuju druge ljude. Danas si ti ubacivala kada si rekla da peva "Sunce ljubavi"...Ona me je zvala, ja sam imao smeštaj na Vračaru, a ovo je sramota što Anita priča. Ti dozvoljavaš da mi on govori - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hranila ga je kao kera, udomila ga je. Spavao je, oblačio je njene stvari, a sada ovo radi, sram te bilo - rekao je Luka.

- Ja sam rekla i Luki da mu je mama platila stan za dva meseca, bio je kod mene na osam dana dok nisam bila tu - rekla je Anita.

- Da on poziva socijalno, a ti si mu dala poverenje. Prodao si sve, ja gledao tako zbog nje - skočio je Luka.

- Lagao si da ti otac ima rak bolesniku, odrekao se majke svoje. Kleo si se u dete i lagao. Ja nisam pozivao socijalno, nego sam rekao da mora da pazi na svoje postupke jer ima klimave odnose sa ocem njenog deteta - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoja drugarica je rekla da si lagao svoju priču - rekla je Anita.

- Tvoja mama govori za bajaderu, a nisam ja kriv koji komentarišem vaše postupke. Comara mi je dala 400 evra, Sloba i Ena, ja sam svima vratio, njoj sam pomogao...Luka gleda na Anitu kao dr*lju - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

