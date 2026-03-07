Kad je loš s njom, upućuje mi POGLEDE U TAMI: Aneli se slasno našalila na karambol Luke i Anite, Stanić ih URNISAO kao nikada (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala Lukino potpuno raskrinkavanje.

- Sve mi je jasno kao dan, samo što je kod njih to nekako prebrzo krenulo i prebrzo se otkrilo, kod mene je to trajalo, spletkarili su osam meseci - rekla je Aneli.

- Zbog čega veruješ da će ti se Luka javiti napolju i da li ti stavlja do znanja da postoji šansa da se to desi - pitao je Darko.

- Njegovi pogledi u tami i kada je u tami sa Anitom, upućuje mi poglede u tami. Ja sam bila isključena, vodim ratove sa Ivanom Marinkovićem, vodim ratove sa Asminom, sa svima, pa sam nekako to zapostavila, nisam pratila...Kada je ljut i kada se svađa sa njom, on pogleda u mene, a kada naiđem, on spusti glavu, nekako kao da mu je neugodno da se svađa ispred mene. Ne mogu da tvrdim da bih mogla da ga vratim - rekla je Aneli.

Darko je potom podigao Anđela Rankovića.

- Rekao si da će Luka biti muškarac ako obuje muške papuče, šta si hteo time da kažeš - pitao je Darko.

- Nek krene od toga da obuje muške papuče, pošto obuva njene ženske. Slušam malo pre šta priča ovde, on kada se raspravlja sa Aneli, ona kaže: "ja kada se raspravljam sa Anđelom branim naš odnos", od čega?! Ona mu zamera ono što ona radi. On mene ne može da ponizi, njoj odgovara da on ponižava i vređa Aneli - rekao je Anđelo.

- Kakve ti traume prorade kada čuješ da Anita govori Luki: "stani, stani" - pitao je Darko.

- Kunem ti se, ne mogu da ti opišem nemir koji osetim, taj nemir u želucu kada čujem to. Njemu još nije krenula da priča to i da mu se unosi u facu, ali polako, biće i toga...Niko nije vredan da se čovek odrekne majke i svoje porodice. Kada je bilo za Baju da on ne podržava, ona je rekla: "šta me boli uvo, neće on da živi s nama", a kada je bilo za Biljanu, ona je prećutala, nju intresuje samo ta osoba koju je ona pikirala - rekao je Ranković.

Naredna je reč dobila Jovana Tomić Matora.

- Ovo je ludilo mozga. On dečko nije normalan, ali većeg muljatora i lažova od Luke, on ubedi sebe, on viče i na tebe i na nas, ti pustiš snimak, on igra s nama...Klasična Anita, klasični Luka. Ne mislim da će da dođe do raskida ili te priče ja ovo, ja ono. Nema ovde raskida, ovde ide do kraja. On čovek obožava rijaliti, on se loži na frke - rekla je Matora.

Uroš Stanić je sledeći dobio reč.

- Kataklizma. Luka je muljator i lažov, sprda se sa Anitom, ona glumi Bebicu, psihopatu, glumi neku ludaču. Pokazuje da se nije promenila, oni sami petljaju i ubacuju treće osobe u vezu, pa se bune kada mi komentarišemo. Njihova veza je lakrdija i skalamerija i sve što je Anđelo doživeo, doživeće i Luka. Anita je izgubila kompas, zaboravila je da je majka koja ima dete kod kuće, ponaša se bolesno, pritom, njihovi degutantni se*sualni odnosi - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić