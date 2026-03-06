AKTUELNO

Zadruga

Opa! Nova percepcija: Matora uočila na snimku Đukića i Teodore nešto što niko nije, ovo menja tok svega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Teodora ćaska sa Dačom o tome da Filip ne bi spavao da podu da je bio samo bračni krevet u hotelu.

- Filip nikada ne postavlja ovakva pitanja u radiju. Pozvao je u hotelu da dođu ispred njihovi zajednički fanovi, on želi da ispita Teodoru ili želi da vrati Bebici za sve - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- A gde bi spavao - pitao je Bebica.

- Snađeš se, uzmeš jorgan, ne bi na podu spavao - rekla je Teodora.

- Mene da je ovo zanimalo, ja bih je pitao ovde za Igru istine - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije poenta omča, vi ne kapirate da dečko koji je imao strast, ona kaže: "ja sam tada imala omču, imam je i sada", ona u Filipu da oseća sigurnost, ona bi ga ostavila sada - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

