Opa! Nova percepcija: Matora uočila na snimku Đukića i Teodore nešto što niko nije, ovo menja tok svega (VIDEO)

Šok za šokom!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Teodora ćaska sa Dačom o tome da Filip ne bi spavao da podu da je bio samo bračni krevet u hotelu.

- Filip nikada ne postavlja ovakva pitanja u radiju. Pozvao je u hotelu da dođu ispred njihovi zajednički fanovi, on želi da ispita Teodoru ili želi da vrati Bebici za sve - rekao je Dača.

- A gde bi spavao - pitao je Bebica.

- Snađeš se, uzmeš jorgan, ne bi na podu spavao - rekla je Teodora.

- Mene da je ovo zanimalo, ja bih je pitao ovde za Igru istine - rekao je Đukić.

- Nije poenta omča, vi ne kapirate da dečko koji je imao strast, ona kaže: "ja sam tada imala omču, imam je i sada", ona u Filipu da oseća sigurnost, ona bi ga ostavila sada - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić