Ništa ne zna o njemu, pravi dete zarad rijalitija: Anita Stanojlović brutalno napljuvana! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević sedeli su u dovrištu Bele kuće i žestoko komentarisali Anitu Stanojlović i Luku Vujovića.
- Baja nije podržavao onaj odnos logično da neće ni ovaj - rekla je Milena.
- Ona ne zna da je on imao brak i probleme, a hoće dete da pravi sa njim. To su ljudi koji rade sve zarad rijalitija. Oni su spremni da prave dete zarad rijalitija i to me ne čudi od ovih ljudi. Zamisli ti da ona ništa ne zna o njemu - govorio je Dača.
Autor: A. Nikolić