Ništa ne zna o njemu, pravi dete zarad rijalitija: Anita Stanojlović brutalno napljuvana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević sedeli su u dovrištu Bele kuće i žestoko komentarisali Anitu Stanojlović i Luku Vujovića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baja nije podržavao onaj odnos logično da neće ni ovaj - rekla je Milena.

- Ona ne zna da je on imao brak i probleme, a hoće dete da pravi sa njim. To su ljudi koji rade sve zarad rijalitija. Oni su spremni da prave dete zarad rijalitija i to me ne čudi od ovih ljudi. Zamisli ti da ona ništa ne zna o njemu - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

