Pre bih birao ženu s detetom, nego neku koja nema dete i ne zna da li ga želi: Luka indirektno pecnuo Đukića, pa progovorio o Bajinim reakcijama na Anitu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Vas dvoje već kujete planove za budućnost i razgovarate o imenima za decu - rekao je Darko.

- Ne, mi smo se šalili nešto, ona je pričala o svom sinu i kako je Anđelo bio dobar što se toga tiče i kako je njen sin tebe hvalio, pa ste rekli neko ime, par muških imena - rekao je Luka.

- U jednom od razgovora si stavio do znanja da bi joj bio podrška što se tiče njenog sina, da li si želeo time dodatno da je pridobiješ, uzme li se u obzir kakvog je Filip stava - pitao je Darko.

- Ja imam žal što nisam ostao sa bivšom suprugom, moj sin, od pete do 13 godine nije bio uz mene, njegov prvi odlazak u školu, znam kako je to dete patilo i bio bih joj podrška u svemu kada je dete u pitanju. Ja bih pre birao ženu koja ima dete, ženu koja je razdvojena i želi porodicu, nego devojku koja nema dete i ne zna da li želi porodicu - rekao je Vujović.

- Ti znaš šta si sve prošao sa svojim ocem zbog odnosa sa Aneli, koliko ti je važno kako na tvoju vezu sa Anitom gleda Bajo - pitao je Darko.

- Ništa ne može da utiče na moj izbor. Bilo bi mi drago da on shvati da sam ja zbog emocija, zbog toga što sam zavoleo osobu stao na put tome da roditelji ne utiču na mene - rekao je Luka.

- Šta misliš, zbog čega ljudima u kući toliko smetate ti i Anita pa pokušavaju da omalovaže vašu vezu - pitao je Darko.

- Ma nek misle šta hoće, treba da gledaju svoje dvorište, pa tek onda da pričaju. Normalno je da će tako da komentarišu, ali ako su govorili da sam najveći lažov, pa kada sam govorio da neću da budem sa njom, govorili su: "Lažeš, bio bi sa njom", sada kada sam s njom, kažu da sam fejk - rekao je Vujović.

- Ti kažeš da se sa Anitom nisi muvao Filipu iza leđa, dok on tvrdi da to jesi uradio. Kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Komentarišem da se nismo muvali, bez obzira što je meni Anita bila slatka i lepa, atraktivna i privlačna, ja se nisam muvao sa njom, čak i kada sam prekinuo sa Aneli, provodili smo vreme Mina, Viktor, Anita i ja - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić