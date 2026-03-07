AKTUELNO

Ima takav rečnik čim tako priča... Anita progovorila o Biljaninom spominjanju 'bajadere', pa otkrila da li će je zbog toga TUŽITI (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon kratkih reklama, podigao je Anitu Stanojlović kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Lukom Vujovićem i Biljanom Vujović, njegovom majkom.

- Anita, koliko te brinu spekulacije o stavovima i prepiskama Biljane, Lukine majke i da li razmišljaš o tome da jednu priču ima za javnost, jednu privatno - pitao je Darko.

- Ja sam rekla Luki da ništa ne stiže ovde bez razloga, ne znamo šta je napolju, ne znamo šta Tamara komentariše i da li se svađa sa Biljanom. Meni je Tamara rekla da je ovo jedno, a da je napolju skroz drugo. Onda Biljana to demantuje tako što mi pošalje poklon, ne bih da se mešam, to je njegova mama - rekla je Anita.

- Koliko te je zabrinulo pitanje da Biljana spominje bajaderu - pitao je Darko.

- Ne brine me, to svi spominju, ko god spominje ovde dobiće tužbu. Naravno da neću tužiti ženu, kakva je to nebuloza...Verovatno postoji šansa da je i sa mnom dvostruka igra, čim stižu pitanja i ti postavlaš to pitanje...Možda ona mene ne podržava kao njegov izbor, ali će javno stati uz svog sina, što je normalno. Rekla sam da ako ne podržava, da se ne oglašava i da javno komentariše - rekla je Anita.

- Tamara je vrlo distancirana kada je Biljana u pitanju - rekao je Darko.

- Tamara mi je to rekla, ima prava, mi ne vidimo šta one komentarišu, Tamara je imala priliku da vidi kakav je odnos bio Biljane i Aneli...Možda Tamara ne želi da rizikuje, neće previše da hvali i ne hvali, nego da pusti - rekla je Anita.

- Luka te ubeđuje da to nije istina jer on poznaje svoju majku, zanima me, šta misliš kako nema rečnik da izgovori reč bajadera, a ima onakav rečnik da mnogo grđe stvari priča za Aneli - pitao je Darko.

- Ja sam bila napolju i taj razgovor sam čula, sa neke strane ima takav rečnik čim tako priča. Luka sada brani jer mu je to mama, ja sam mu rekla da ne brani i da ne bude toliko siguran. Ako je Biljana mogla na onaj način da priča sa Đedovićem, onda može i o meni, ali ne znam stvarno - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

