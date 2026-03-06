Karambol kakvog nema! Luka pokušao da izvrne Aniti mozak, ona ponovo počela da URLIČE na njega (VIDEO)

Haos za haosom!

Anita Stanojlović nastavila je da urla na Luku Vujovića, a obezbeđenje ih je sve vreme pratilo u stopu.

- Ti raspravljaš sa njom zbog vas, ja tebi kažem da ne odgovaraš, ti odgovaraš - urlala je Anita.

- Šta ti radiš, ovo je meni bolesno, da ti meni praviš ove scene što sam odgovorio - rekao je Luka.

- Obećao si - rekla je Anita.

- Ne, obećao sam da neću s drugima pričati o njoj - rekao je Vujović.

- Nemoj da lažeš i da me praviš ludom - urlala je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić