Karambol kakvog nema! Luka pokušao da izvrne Aniti mozak, ona ponovo počela da URLIČE na njega (VIDEO)

Haos za haosom!
Anita Stanojlović nastavila je da urla na Luku Vujovića, a obezbeđenje ih je sve vreme pratilo u stopu.
- Ti raspravljaš sa njom zbog vas, ja tebi kažem da ne odgovaraš, ti odgovaraš - urlala je Anita.
- Šta ti radiš, ovo je meni bolesno, da ti meni praviš ove scene što sam odgovorio - rekao je Luka.
- Obećao si - rekla je Anita.
- Ne, obećao sam da neću s drugima pričati o njoj - rekao je Vujović.
- Nemoj da lažeš i da me praviš ludom - urlala je Anita.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić