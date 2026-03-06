AKTUELNO

Zadruga

Karambol kakvog nema! Luka pokušao da izvrne Aniti mozak, ona ponovo počela da URLIČE na njega (VIDEO)

Haos za haosom!

Anita Stanojlović nastavila je da urla na Luku Vujovića, a obezbeđenje ih je sve vreme pratilo u stopu.

- Ti raspravljaš sa njom zbog vas, ja tebi kažem da ne odgovaraš, ti odgovaraš - urlala je Anita.

- Šta ti radiš, ovo je meni bolesno, da ti meni praviš ove scene što sam odgovorio - rekao je Luka.

- Obećao si - rekla je Anita.

- Ne, obećao sam da neću s drugima pričati o njoj - rekao je Vujović.

- Nemoj da lažeš i da me praviš ludom - urlala je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

