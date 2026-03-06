Guta knedle! Aneli i dalje u šoku što se Luka nije razveo, ne može da veruje da je sve vreme bila LJUBAVNICA (VIDEO)

Šokirana!

Voditelj i novinar Darko Tanasijević na samom početku emisije podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o tome što je, kako se saznalo, njen bivši verenik Luka Vujović i dalje oženjen.

- Nešto što je šokiralo naciju jeste to da je Luka još uvek oženjen, a da je sa tobom planirao venčanje. Ti si ostala u šoku kada si to čula i saznala, ispričaj nešto više o tome - pitao je Darko.

- Sinoć sam spavala, Mića me je probudio i pitao me je da li sam znala da je Luka oženjen, bilo je: "je l' ti Luka rekao da se razveo", ja sam rekla: "jeste, dok je bio u zatvoru". Da, Luka mi je to rekao, da ga je ostavila žena, da su se razveli, pa me je to šokiralo. Još uvek ne verujem u to i nisam čula priču do kraja, s tim da sam danas rekla da je planirao da se venčamo, pa to je bilo možda kada smo se vratili iz Turske, već su bili predlozi da se uzmemo pre nego što on uđe. Biljana je rekla: "zašto se ne uzmete, šta čekate", ja sam rekla: "malo je prerano, pusti, ulaziš sada", ja to nisam u tom momentu prihvatila i to je to - rekla je Aneli.

- Zbog čega je Biljana, kako ti govoriš, potencirala to da se vas dvoje pošto poto uzmete - pitao je Darko.

- Iskreno šok mi je kada ti kažeš da je na papiru, u Srbiji, i dalje oženjen...Nešto je pokušao da smulja, meni je šok da me je verio, a da je oženjen - rekla je Aneli.

- Da li si iskorišćena, vrbovana ili deo nekog plana?! - pitao je Darko.

- Nikada mi to nije rekao, ja moram da budem iskrena. Svaki put kada je pričao sa svojom ženom negde je bilo nekako, ja sam pričala o tome, ona nikada nije htela sa mnom da se upozna. Jednom je upalio kameru i rekao je kao: "evo me sa Aneli", ona je rekla: "hajde moram da idem, čujemo se posle". Znači, ja sam bila ljubavnica u tom odnosu - rekla je Ahmićeva.

- Kakav je osećaj da ti sada saznaješ da si bila ljubavnica u nečijem odnosu, a zapravo si mislila da si prva i jedina - pitao je Darko.

- Ja sam mislila da je to šala, neko lupio, neka glupost, ali kada mi ti to kažeš nije mi pravo, nije mi svejedno, ne znam šta da kažem...On se sada smeje, a meni nije svejedno, jer me je lagao sve vreme - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić