Haos u dvorištu! Terza i Uroš u brutalnom verbalnom klinču, pljušte provokacije (VIDEO)

Haos na sve strane!

Ispod trema, Uroš Stanić i Bora Terzić Terza ušli su u žestok verbalni okršaj, te su tako pljuštale provokacije.

- Nema vas u priči, u temi, ti si poltron. Svim živima pu*iš ku*ac, ne možeš da komentarišeš jer nemaš mozak, kopiraš moje reči - rekao je Uroš.

- Spavaš po ceo dan, ne dolaziš na čitanje pisma - rekao je Terza.

- Bio si bitan jer si prevario trudnu verenicu, sada nisi bitan. Amidži šou, Šiša barovi...Nisi bio u Šiša baru jer si nebitan, ne dajem ti na značaju, ne postojiš bez mene. Ne komentarišem tebe i onu tvoju Tetovku - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić