Mrš keru udomljeni: Maja razvezala jezik i brutalnim prozivkama pokušala da unakazi Uroša! (VIDEO)

Ne bira prozivke!

Uroš Stanić žestoko je zaratio sa Majom Marinković u pušionici prilikom čega su prozivke pljuštale kao lude, a čak je i obezbeđenje moralo da reaguje.

- Ti si j*bačica koja siluje pijane ljude koji padaju, a meni si pričala da ne može da mu se digne. Videli smo na koji način si pokazala stav sa Janjušem i Aneli, a kukala si narodu kako je Janjuš monstrum - rekao je Uroš.

- Ti si monstrum mali udomljeni - rekla je Maja.

- Jedino što možeš da kažeš je da sam udomljen kao ker, a ja tebi mogu za sve - rekao je Uroš.

- Ovaj gore gleda sve - rekla je Maja.

- Svakoj svojoj drugarici si skinula dečka, j*bačice jedna koja si napunjena cela - rekao je Uroš.

- Ti si nasilnik, mrš tamo udomljeni - rekla je Maja.

Autor: N.Panić