Ne znam gde udaram: Viktoru totalno poljuljano poverenje u Minu, rešio da preduzme nove korake! (VIDEO)

Evo koje mere preduzima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Viktoru Gagiću kako bi progovorio o problemima s Minom Vrbaški.

- Viktore, ukoliko se Mina kune u nešto što izgovori onda znači da je sigurna u to. Kako te to nesvesno slagala? - upitao je Darko.

- Ne znam. Ona se za stolom zaklela, a na igri istine je rekla da se ne seća i više ne znam u šta da verujem. Ja sam totalno izgubljen i polupan - rekao je Viktor.

- Čime se ti vodiš? - upitao je Darko.

- Vodim se svojim očima i tome verujem, a ceo život se vodim time da u to što vidim to i verujem. Ona je moje poverenje poljuljala tako da ne znam ni šta da raidm - rekao je Viktor.

- Ranije si pričao da veruješ Mini kada se zakune u brata, a sada se zaklela u brata i slagala? - upitao je Darko.

- Pa nije se tad u brata zaklela. Meni je poverenje baš poljuljano, bilo je vidno da sam ja sumnjao u neke stvari. Ja na početku ne mogu da verujem ni drugaru, a kamoli za devojku koju znam dva meseca. Ja sam birao da joj verujem dok mi se ne dokaže nešto suprotno - rekao je Viktor.

- Kako komentarišeš to što ona od tebe pravi Mensura? - upitao je Darko.

- Ona prema meni nije nikad bila kvarna stvarno da ne grešim dušu, ali video sam prema drugim ljudima da jeste - rekao je Viktor.

- Da li misliš da Mina priča ljudima po kući da si ti hladan samo da bi spinovala priču sa sebe i srca? - upitao je Darko.

- Nisam ni čuo, ko kaže da sam ja hladan taj apsolutno laže - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić