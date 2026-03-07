AKTUELNO

Zadruga

Ne znam gde udaram: Viktoru totalno poljuljano poverenje u Minu, rešio da preduzme nove korake! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Evo koje mere preduzima!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Viktoru Gagiću kako bi progovorio o problemima s Minom Vrbaški.

pročitajte još

Mahaću ti ključevima dok budeš molio da te udome: Surova Maja prekucala igricu, Uroša vređa kao nikad! (VIDEO)

- Viktore, ukoliko se Mina kune u nešto što izgovori onda znači da je sigurna u to. Kako te to nesvesno slagala? - upitao je Darko.

- Ne znam. Ona se za stolom zaklela, a na igri istine je rekla da se ne seća i više ne znam u šta da verujem. Ja sam totalno izgubljen i polupan - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čime se ti vodiš? - upitao je Darko.

- Vodim se svojim očima i tome verujem, a ceo život se vodim time da u to što vidim to i verujem. Ona je moje poverenje poljuljala tako da ne znam ni šta da raidm - rekao je Viktor.

pročitajte još

Je l' znaju oni šta je incest majka?! Aneli dala svoj sud o sukobu Kačavende i Asmina, Maja nikad žešće udarila po Durdžiću (VIDEO)

- Ranije si pričao da veruješ Mini kada se zakune u brata, a sada se zaklela u brata i slagala? - upitao je Darko.

- Pa nije se tad u brata zaklela. Meni je poverenje baš poljuljano, bilo je vidno da sam ja sumnjao u neke stvari. Ja na početku ne mogu da verujem ni drugaru, a kamoli za devojku koju znam dva meseca. Ja sam birao da joj verujem dok mi se ne dokaže nešto suprotno - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš to što ona od tebe pravi Mensura? - upitao je Darko.

- Ona prema meni nije nikad bila kvarna stvarno da ne grešim dušu, ali video sam prema drugim ljudima da jeste - rekao je Viktor.

pročitajte još

Neviđeni haos u Eliti: Kačavenda zbog Alibabinih monstruoznih optužbi završila u suzama, pa doživela nervni slom i gađala ga flašicom! (VIDEO)

- Da li misliš da Mina priča ljudima po kući da si ti hladan samo da bi spinovala priču sa sebe i srca? - upitao je Darko.

- Nisam ni čuo, ko kaže da sam ja hladan taj apsolutno laže - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠUT-KARTA! Viktor ODJAVIO Minu, izubio poverenje u nju, rešio da preseče i okonča odnos! (VIDEO)

Politika

'DVE ŽENE SU TEŠKO POVREĐENE KAMENICAMA' Dačić za Pink: prisustvovali smo jezivom nasilju u Nišu - Napadnut je gradonačelnik ali i ministarka Žarić

Zadruga

TOTALNO RASKRINKAVANJE: Mimas razotkrila Sofi i njene namere, otkrila da čeka Gastozovo ZELENO SVETLO da preduzme dalje korake! (VIDEO)

Domaći

Gastozu maca pojela jezik: Rešio da se totalno povuče iz sukoba sa Đedovićem, on zauzvrat tražio izvinjenje! (VIDEO)

Domaći

DRAMA: Alibaba izbesneo na Minu, puna pušionica načuljila uši da čuje njihov okršaj! (VIDEO)

Region

SKANDAL U CRNOJ GORI?! Bivša tužiteljka u bekstvu? Policija upala u njene stanove, porodica daje OPREČNE INFORMACIJE