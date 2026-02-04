SKANDAL U CRNOJ GORI?! Bivša tužiteljka u bekstvu? Policija upala u njene stanove, porodica daje OPREČNE INFORMACIJE

Podgorička policija preduzima mere i radnje na pronalaženju i dovođenju bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

"Službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbednosti 'Centar', Odeljenja bezbednosti Podgorica, preduzimaju mere i radnje na pronalaženju i dovođenju osuđenog lica na izdržavanje kazne zatvora - bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne. Naime, ona je prethodno uložila molbu nadležnom sudu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u čemu joj nije udovoljeno, kako smo obavešteni od strane suda", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su podgorički policajci, "postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, u više navrata obišli lokaciju stanovanja i boravka ovoga lica gde ista nije zatečena, i gde su im od strane članova njene porodice saopštene različite oprečne informacije o boravku ovoga lica na teritoriji Podgorice ili Budve".

"Dakle, policijski službenici su obišli sve navedene adrese, gde ovo lice nije zatečeno, a o ishodu provera je obavešten nadležni sud. Uzimajući u obzir da se Mitrović nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, već da isto izbegava, kako smo istakli, službenici Uprave policije su obavestili nadležni sud o svim utvrđenim činjenicama, na osnovu čega je raspisana poternica za ovim licem u cilju njenog pronalaženja i dovođenja na izdržavanje kazne zatvora. Službenici Uprave policije nastavljaju dalje aktivnosti na pronalasku ovoga lica pri čemu će aktivirati i druge zakonom dozvoljene mehanizme kako bi se osuđeno lice sprovelo na izdržavanje kazne zavora", kazali su iz UP.

Tužilački savet je na sjednici održanoj 5. juna prošle godine doneo odluku o razrešenju Mitrović.

Kako je tada saopšteno iz Tužilačkog saveta, Ustavom Crne Gore je propisano da se rukovodilac državnog tužilaštva i državni tužilac razrešava funkcije ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora i da Tužilački savet bira i razrešava rukovodioce državnih tužilaštava i državne tužioce.

Apelacioni sud je 29. maja prošle godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam meseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Mitrović je na tu kaznu zatvora osuđena 23. decembra 2024. godine u Višem sudu u Podgorici.

Miloš Medenica, sin nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, pobegao je prošle sedmice iz kućnog pritvora.

Miloš Medenica i Vesna Medenica, su 28. januara prvostepenom odlukom vijeća sutkinje Vesne Kovačević osuđeni na višegodišnje kazne - 10 godina i dva mjeseca, odnosno deceniju robije.

Medenice nisu prisustvovale izricanju presude, a policija je i pre objavljivanja odluke utvrdila da Miloša Medenice nema u porodičnom stanu u Ulcinjskoj 2, a naknadnom istragom utvrđeno je da je izašao samo nekoliko sati pre nego je u sudnici saopštena odluka krivičnog vijeća.

Podgorički Viši sud donio je 29. januara naredbu za raspisivanje poternice za Milošem Medenicom.

Crvena poternica za Milošem Medenicom obavljena je javno na zvaničnoj stranici Interpola na zahtev crnogorske policije, 30. januara.

