Crvena poternica za Milošem Medenicom objavljena na zvaničnoj stranici Interpola, potraga još uvek u toku (FOTO)

Crvena poternica za Milošem Medenicom objavljena je javno na zvaničnoj stranici Interpola, na zahtev crnogorske policije, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Na zahtev Uprave policije – NCB Interpola Podgorica, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio je danas javnu međunarodnu poternicu za licem Miloš Medenica (39), crnogorskim državljaninom, rođenim u Kolašinu.

NCB Interpol Podgorica je juče, 29.01.2026. godine, raspisao međunarodnu poternicu za Milošem Medenicom shodno naredbi Višeg suda u Podgorici i saglasnosti Ministarstva pravde Crne Gore za raspisivanje međunarodne poternice, a koje naredba i saglasnost su dostavljene Upravi policije istog dana, 29.01.2026. godine.

Miloš Medenica se, po Interpolovoj poternici raspisanoj shodno predmetnoj naredbi, međunarodno potražuje radi vođenja krivičnog postupka po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, zbog krivičnih dela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, dva krivična dela protivzakonit uticaj putem pomaganja, produženo krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, produženo krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda putem podstrekavanja i sprečavanje dokazivanja.

Predmetna potjernica se nalazi na zvaničnom sajtu INTERPOL-a:

Uprava policije obavještava građane da, ukoliko poseduju saznanja o ovom licu odnosno kretanju ili mjestu boravka ovog lica, ova saznanja mogu prijaviti pozivom na broj 122, putem aplikacije Virtuelna policijska stanica (postoji opcija anonimne prijave), najbližoj policijskoj stanici ili na drugi način.

NCB Interpol Podgorica će kontinuirano obaveštavati javnost o licima koja su predmet nacionalnog i međunarodnog traganja, sa posebnim fokusom na lica koja su članovi organizovanih kriminalnih grupa i izvršioci najtežih krivičnih dela.

Autor: Iva Besarabić